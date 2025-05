«Countdown» startet am 25. Juni

US-Fernsehen

Die neue Serie mit Jensen Ackles umfasst nur acht Episoden.

Prime Video hat den Starttermin bekannt gegeben zu seiner explosiven neuen Action-Serie «Countdown» , die von Derek Haas (ausführender Produzent der Serien «One Chicago» und «FBI») kreiert wurde. Die Serie wird am Mittwoch, dem 25. Juni, exklusiv auf Prime Video mit drei Folgen starten.Neue Folgen werden wöchentlich ausgestrahlt, bis zum Staffelfinale am Mittwoch, dem 3. September. Die Besetzung wird angeführt von Jensen Ackles («The Boys»), Eric Dane («Grey's Anatomy») und Jessica Camacho («The Flash»). Weitere Rollen spielen Violett Beane («Death and Other Details»), Elliot Knight («The Boys») und Uli Latukefu («Young Rock»).Als ein Beamter des Heimatschutzministeriums am helllichten Tag ermordet wird, wird der LAPD-Detective Mark Meachum, gespielt von Ackles, zusammen mit Undercover-Agenten aus allen Bereichen der Strafverfolgung in eine geheime Task Force berufen, um den Fall zu untersuchen. Doch die Jagd nach dem Mörder deckt bald eine Verschwörung auf, die weitaus finsterer ist, als sich irgendjemand hätte vorstellen können, und löst einen Wettlauf gegen die Zeit aus, um eine Millionenstadt zu retten. «Countdown» wurde von Showrunner und ausführendem Produzenten Derek Haas entwickelt und wird von Amazon MGM Studios produziert.