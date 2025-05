Sat.1 startet neue Serie

TV-News

Knackig, saftig, neu: SAT.1 und Joyn starten tägliche Serie «Ein Hof zum Verlieben»

In der neuen täglichen SAT.1- und Joyn-Seriedreht sich alles um den Apfel – und um Liebe, Familie und ein gut gehütetes Geheimnis: Schauspielerin Diana Staehly übernimmt die Hauptrolle der Anwältin Laura, die überraschend einen Apfelhof am malerischen Bodensee erbt. Die Hamburger Karrierefrau steht plötzlich vor der Entscheidung: Rückkehr ins Großstadtleben – oder Neuanfang im Süden? Dabei stößt sie auf Spuren der Vergangenheit ihres verstorbenen Mannes.Am Montag, 5. Mai 2025, beginnen die Dreharbeiten in Berlin, Brandenburg und am Bodensee – geplant sind **120 Folgen** für die tägliche Ausstrahlung. In weiteren Rollen zu sehen: Moritz Otto, Stephan Käfer, Carlotta Truman, Gitta Schweighöfer und Susan Hoecke. Produziert wird die Serie von von Pyjama Pictures, die bislang noch keinen Hit verfolgen konnten. (Produzenten: Carsten Kelber, Frank Buchs und Rudolf Jehner). Das Projekt wird durch das Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert.„Mit «Ein Hof zum Verlieben» untermauern wir unsere Fiction-Strategie für Joyn und die SAT.1-Access-Prime-Time. Der Vorabend in SAT.1 ist dank deutscher Serien so stark wie lange nicht. *‚Die Landarztpraxis‘* hat uns kürzlich mit Staffel 3 die erfolgreichste Woche seit Start beschert. Gemeinsam mit Joyn möchten wir diese Erfolgsgeschichte mit *‚Ein Hof zum Verlieben‘* weiterschreiben.“ Derzeit ist die Ausbeute bei Sat.1 allerdings rar, noch nicht einmal beim Gesamtpublikum funktionieren die Serien.