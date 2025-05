Neue Billie Eilish-Doku beim ZDF

TV-News

Sebastian Speidel hat die Musikerin für die neue Dokumentation begleitet.

Am 11. August 2024 erhielt die in Los Angeles geborene Musikerin und Oscar-Preisträgerin Billie Eilish eine besondere Aufmerksamkeit. Sie wird bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele am Strand neben H.E.R., Snopp Dog und den Red Hot Chili Peppers auftreten. In Deutschland tritt die Sängerin in Hannover, Berlin und Köln auf und zieht Hunderttausende in ihren Bann.Die ZDFinfo-Dokumentationist ab sofort in der ZDFmediathek abrufbar. Produziert hat sie Sebastian Speidel, der das Leben der jungen Künstlerin nachgezeichnet hat. Das Mädchen wird 2001 in Los Angeles geboren und wächst in einem kreativen Elternhaus auf. Bereits früh schreibt sie gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas im Kinderzimmer Songs. Durch Zufall geht sie mit Ocean Eyes" viral, mit Bad Guy" revolutioniert sie schließlich die Popwelt und bricht alle Regeln. Ihr Stil: Flüstergesang, düstere Klänge, übergroße Looks. Ihre Themen: psychische Gesundheit, Leistungsdruck, das Gefühl, nicht dazuzugehören.Februar 2020: Mit gerade einmal 18 Jahren ist Billie Eilish die jüngste Künstlerin, die je einen Bond-Song gesungen hat. "No Time to Die" katapultiert sie endgültig in die Oberklasse des Pop. Sie wird zur Stimme einer ganzen Generation, die sich nicht verbiegen lässt. Aber der Ruhm hat seinen Preis: Billie Eilish spricht offen über Tourette, innere Zerrissenheit, Panikattacken und Bodyshaming. All das verarbeitet sie erfolgreich in ihrer Musik.