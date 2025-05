«Stand Land Quiz  Die Show» kommt vom RP-Tag

TV-News

Außerdem wird der Südwestrundfunk die «SWR Landesschau Rhein-Pflanz» vor Ort senden.

Vom 23. bis 25. Mai 2025 findet in Neustadt an der Weinstraße der Rheinland-Pfalz-Tag mit Beteiligung des Südwestrundfunks (SWR) statt. Vor Ort werden zahlreiche Veranstaltungen und Konzerte angeboten, zwei Sendungen schaffen es sogar ins lineare Fernsehprogramm. Am Freitag um 18.15 Uhr gibt es eine 75-minütige Sondersendung derAuf berührende, spannende, kuriose und beeindruckende Momente und Geschichten freut sich das Moderatorenduo Patricia Küll und Holger Wienpahl. Die beiden zeigen mutige, engagierte, glückliche, kreative und visionäre Menschen, Heldinnen und Helden des Alltags, die das Leben inspirieren und bereichern - Menschen, die sonst selten im Rampenlicht stehen.Um 20.15 Uhr wird der 15. Geburtstag vongefeiert. Dazu lädt Moderator Jens Hübschen das ganze Land ein, gegen die Weinstadt in der Pfalz anzutreten. Zum Team Neustadt gehört unter anderem Rebecca Simoneit-Barum, die ehemalige Lindenstraßen-Schauspielerin organisiert derzeit das Unterhaltungsprogramm für die Landesgartenschau 2027 in Neustadt. Stadtpatinnen und -paten aus dem Land aus früheren Sendungen spielen für das Team Rheinland-Pfalz, aber auch das Publikum vor Ort wird einbezogen. Fragen aus der ganzen Themenvielfalt der letzten Jahre, aber auch neue Herausforderungen werden gestellt. Mit der außergewöhnlichen Showband des Abends gibt es ein besonderes Musikquiz, aber natürlich auch mitreißende musikalische Auftritte: Denn die SWR Big Band begleitet Künstler wie die Queens of Soul und die amerikanische Legende Curtis Stigers.