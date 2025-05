Quartalszahlen: AppleTV+ & Co. wachsen weiter

Wirtschaft

Die Dienstleistungen des iPhone-Konzerns machen einen großen Teil des Umsatzes aus.

95,359 Milliarden US-Dollar setzte der Apple-Konzern in den Monaten Januar, Februar und März 2025 um, nach 90,753 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen stieg von 28,058 auf 29,310 Milliarden US-Dollar, das Nettoergebnis verbesserte sich von 23,636 auf 24,780 Milliarden US-Dollar.Mit Diensten wie AppleTV, Apple Music oder der Apple Cloud erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 26,645 Milliarden US-Dollar nach 23,867 Milliarden US-Dollar ein Jahr zuvor. Das iPhone verbesserte sich von 46,963 Milliarden US-Dollar auf 46,841 Milliarden US-Dollar. Das iPad legte von 5,559 auf 6,402 Milliarden US-Dollar zu. Der Umsatz mit Wearables und anderen Produkten sank von 7,913 auf 7,522 Milliarden US-Dollar. Das Mac-Geschäft verbesserte sich von 7,451 auf 7,949 Milliarden US-Dollar.Das Geschäft in Nord- und Südamerika wuchs von 37,273 auf 40,315 Milliarden US-Dollar, in Europa legte der Konzern moderat von 24,123 auf 24,454 Milliarden US-Dollar zu. In Japan wuchs das Geschäft von 6,262 auf 7,298 Milliarden. In der Region China sorgte Apple für einen Rückgang von 16,372 auf 16,002 Milliarden US-Dollar. In der Region Asien-Pazifik verbesserte sich der Umsatz von 6,723 auf 7,290 Milliarden US-Dollar.„Apple gibt heute starke Quartalsergebnisse bekannt, darunter ein zweistelliges Wachstum im Bereich Services“, sagte Tim Cook, CEO von Apple. “Wir freuen uns, das iPhone 16e in unser Portfolio aufzunehmen und leistungsstarke neue Macs und iPads vorzustellen, die die außergewöhnlichen Fähigkeiten von Apple Silicon nutzen. Und wir sind stolz darauf, dass wir unseren CO2-Ausstoß in den letzten zehn Jahren um 60 Prozent gesenkt haben“.„Unsere Geschäftsergebnisse für das März-Quartal führten zu einem Wachstum des Gewinns pro Aktie von 8 Prozent und einem operativen Cashflow von 24 Milliarden US-Dollar, wodurch wir 29 Milliarden US-Dollar an unsere Aktionäre zurückgeben konnten“, sagte Kevan Parekh, Finanzvorstand von Apple. "Dank der hohen Kundentreue und -zufriedenheit hat unsere installierte Basis aktiver Geräte in allen Produktkategorien und geografischen Segmenten erneut einen neuen Rekordstand erreicht.