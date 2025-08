«Kropped» startet am 29. August

US-Fernsehen

Apple TV+ präsentiert spannenden Trailer und Starbesetzung für die globale K-Pop-Songbattle-Serie.

Mitwirkende Künstler:

Apple TV+ hat den Trailer zur mit Spannung erwarteten achtteiligen Song-Battle-Serieveröffentlicht, in der PSY, der internationale Chartstürmer, der mit seinem weltweiten Hit „Gangnam Style“ den K-Pop bekannt gemacht hat, und die dreifache Grammy-Gewinnerin und Executive Producerin Megan Thee Stallion die Hauptrollen spielen. Die Serie aus der Feder der ausführenden Produzenten Lionel Richie und Miky Lee bringt einige der größten Namen der westlichen Musikszene und Top-K-Pop-Idole zusammen, um ikonische Hits auf unerwartete und energiegeladene Weise neu zu interpretieren. Alle Folgen von «KPOPPED» werden am Freitag, dem 29. August, weltweit auf Apple TV+ veröffentlicht.Moderiert von der Schauspielerin und Komikerin Soojeong Son («Servant») werden in jeder Folge westliche Chartstürmer mit gefeierten K-Pop-Gruppen zusammengebracht, um einen ihrer größten Songs neu zu interpretieren, was in gewagten gemeinsamen Bühnenauftritten gipfelt. Mit nur wenig Zeit zum Proben liefern diese genreübergreifenden Partner elektrisierende Darbietungen vor einem Live-Publikum in Seoul, das über die herausragende „K-popped“-Performance des Abends abstimmt. Nachdem der Gewinner des Song-Battles feststeht, beenden die K-Pop-Idole die Folge mit einer mitreißenden Performance.K-Pop-Acts: Billlie, ITZY, Kep1er, JO1, ATEEZ, STAYC, Kiss of Life und BLACKSWANWestliche Künstler: Megan Thee Stallion, Patti LaBelle, Mel B und Emma Bunton von den Spice Girls, Vanilla Ice, Taylor Dayne, Kesha, Eve, J Balvin, Kylie Minogue, TLC, Boy George, Jess Glynne, Ava Max und Boyz II MenDiese legendären und aufstrebenden Künstler tauschen in acht Episoden die Bühnen und Stile und bieten eine neue Interpretation von Hits wie „Savage“, „Wannabe“, „Ice Ice Baby“, „Lady Marmalade“, „Can't Get You Out of My Head“, „Motownphilly“, „Waterfalls“ und vielen mehr.Die Serie wird von Moira Ross, Richie, Lee, Megan Thee Stallion und Greg Foster zusammen mit Harry H.K. Shin und Jake Hong produziert, wobei Ki-woong Kim für CJ ENM Co., Ltd. mit seiner beispiellosen Expertise in Musik-Varieté-Shows und Content-Produktion als Produzent fungiert. Chris Culvenor, Paul Franklin, Wes Dening und David Tibballs sind neben Bruce Eskowitz als ausführende Produzenten für Eureka Productions (ein Unternehmen von Fremantle) tätig.