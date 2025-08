FOX Nation holt sich Country-Star Chris Janson

US-Fernsehen

Das Live-Musik-Event, das auf FOX Nation gestreamt wird, bildet den Auftakt für «PBR Friday Night Live».

FOX Nation veranstaltet am Freitag, dem 08. August 2024, um 18.00 Uhr ET vor der Amerant Bank Arena in Sunrise, Florida, ein besonderes Eröffnungskonzert mit dem mehrfach ausgezeichneten Country-Musiker Chris Janson. Das Live-Musik-Event, das auf FOX Nation gestreamt wird, bildet den Auftakt für, die erste Übertragung der PBR (Professional Bull Riders) Camping World Team Series auf der Plattform.Das Konzert feiert den Start der erweiterten Partnerschaft zwischen FOX Nation und PBR und bietet den Zuschauern eine Mischung aus Live-Unterhaltung und dem Western-Sportphänomen. FOX Nation-Moderatorin Abby Hornacek wird vor Ort sein, um über die Veranstaltung zu berichten. Janson kommentierte das Konzert wie folgt: „Mit der Veröffentlichung meines Albums ‚Wild Horses‘ in dieser Woche können sich die Fans auf eine riesige Party vor dem Professional Bull Riders-Event freuen! Ungezähmt, wild und voller Spaß!“Janson, bekannt für seine Platin-Hits „Buy Me a Boat“, „Fix A Drink“, „Good Vibes“ und „Drunk Girl“, wurde mit zahlreichen Branchenauszeichnungen geehrt, darunter der iHeartRadio Music Award für den Country-Song des Jahres und der Academy of Country Music Award für das Video des Jahres. Das Mitglied der Grand Ol Opry hat weltweit Milliarden von Streams, Gold- und Multi-Platin-Auszeichnungen, mehr als 10 Millionen Verkäufe als Solokünstler und über 15 Millionen Verkäufe in Kombination mit Hits anderer namhafter Künstler wie Tim McGraw „Truck Yeah“, LoCash „How I'll Always Be“, Hank Williams Jr. „Love This Life“ und vielen mehr erzielt. Janson wurde zweimal mit dem renommierten NSAI-Preis „Top 10 Songs I Wish I'd Written“ ausgezeichnet und sein neues Album „Wild Horses“ erscheint am 1. August.