«Hostel»-Serie kommt zu Peacock

US-Fernsehen

Der Streamingdienst von NBC wird die Serie entwickeln lassen.

Die Serien-Fortsetzung vonentsteht in den nächsten Monaten beim NBCUniversal-Streamingdienst Peacock , das hat „Variety“ erfahren. Die Serie wurde bereits vor über einem Jahr angekündigt, allerdings gab es noch keinen Fernsehsender- oder Streamingdienst, der das Produkt haben wollte.Paul Giamatti wird die Hauptrolle übernehmen, Eli Roth ist als Autor, Regisseur und Produzent dabei. Das Studio ist Fifth Season. Genaue Details zur Handlung werden noch unter Verschluss gehalten. Chris Briggs und Mike Fleiss, die ebenfalls an den Filmen beteiligt waren, sind ebenfalls dabei.Davon handelt der erste Spielfilm: Zwei College-Studenten, Paxton Rodriguez und Josh Brooks, reisen mit ihrem isländischen Freund Óli Eriksson durch Europa. In den Niederlanden besuchen sie einen Amsterdamer Nachtclub, gefolgt von einem Bordell. Da sie wegen einer Ausgangssperre nicht in ihr Hostel zurückkehren können, nehmen sie das Angebot eines Mannes namens Alexei an, in seiner Wohnung zu übernachten. Er überzeugt sie, dass sie statt nach Barcelona ein Hostel in der Slowakei besuchen sollten, das voller schöner Frauen ist. Die drei steigen in einen Zug nach Slowakei, wo sie einen niederländischen Geschäftsmann treffen, der Josh am Bein berührt. Josh schreit ihn an, woraufhin dieser verschwindet. In der Slowakei angekommen, stellen sie fest, dass ihre Zimmergenossinnen im Hostel zwei Frauen sind, Natalya und Svetlana. Die Frauen laden sie in ein Spa und später in eine Disco ein. Als Josh kurz die Disco verlässt, wird er von einer Bande lokaler Roma-Krimineller angepöbelt, doch der niederländische Geschäftsmann greift ein, um ihn zu verteidigen. Josh entschuldigt sich für seine Reaktion im Zug. Paxton und Josh haben Sex mit Natalya und Svetlana, während Óli mit der Rezeptionistin Vala geht. Am nächsten Morgen kehrt Óli nicht zurück. Die beiden werden von einer Japanerin namens Kana angesprochen, die ihnen ein Foto von Óli und ihrer Freundin Yuki zeigt, die ebenfalls verschwunden ist. An einem anderen Ort wurde Óli enthauptet, während Yuki gefoltert wird.