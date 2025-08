«Tulsa King» geht Mitte September weiter

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Paramount+ setzt das Format mit Sylvester Stallone fort.

Paramount+ gab bekannt, dass die erfolgreiche Originalseriemit Oscar-Nominiertem Sylvester Stallone am Sonntag, dem 21. September, mit ihrer dritten Staffel zurückkehren wird. Die Serie war 2024 die weltweit erfolgreichste Paramount+ Original-Serie und gehörte im vierten Quartal zu den zehn besten Original-Serien aller Abonnement-Video-on-Demand-Plattformen (SVOD).In der Serie spielen Sylvester Stallone, Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Beau Knapp, Bella Heathcote, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Mike „Cash Flo“ Walden, Kevin Pollak, Vincent Piazza, Frank Grillo, Michael Beach und James Russo sowie Garrett Hedlund und Dana Delany mit. Der Oscar-Nominierte Samuel L. Jackson wird in der dritten Staffel ebenfalls als Russell Lee Washington Jr. zu sehen sein, bevor er von Tulsa nach New Orleans zieht, um dort die Hauptrolle in dem kürzlich genehmigten Spin-off «Nola King» zu übernehmen.In der dritten Staffel wächst mit Dwights Imperium auch die Zahl seiner Feinde und die Risiken für seine Crew. Nun muss er sich seinen bisher gefährlichsten Gegnern in Tulsa stellen: den Dunmires, einer mächtigen Familie aus altem Geld, die sich nicht an die Regeln der alten Welt hält und Dwight zwingt, um alles zu kämpfen, was er aufgebaut hat, und seine Familie zu beschützen.«Tulsa King» wird von MTV Entertainment Studios und 101 Studios produziert. Ausführende Produzenten sind Taylor Sheridan, Sylvester Stallone, Dave Erickson, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Braden Aftergood, Jim McKay, Sheri Elwood, Ildy Modrovich und Keith Cox. Erickson fungiert außerdem als Showrunner. Die Serie wird von Paramount Global Content Distribution vertrieben.