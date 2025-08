TLC kündigt die Rückkehr von «90 Day Fiance: The Other Way» an

US-Fernsehen

Die Amerikaner lassen ihr Leben in den USA hinter sich, um mit ihren Partnern im Ausland neu anzufangen.

TLCskehrt mit vier neuen Paaren und zwei Fan-Lieblingen zurück, die alles für die Liebe riskieren. Diese Amerikaner lassen ihr Leben in den USA hinter sich, um mit ihren Partnern im Ausland neu anzufangen. Dabei müssen sie sich mit fremden Kulturen, neuen Familienkonstellationen und dem Druck, sich fern der Heimat eine neue Zukunft aufzubauen, auseinandersetzen. Ob sie sich an das Leben in einem ruhigen englischen Dorf gewöhnen, mit der Isolation im abgelegenen Tasmanien kämpfen, mit Eifersucht an den Stränden von Aruba zu kämpfen haben oder sich neuen Herausforderungen in Indien und Medellín stellen müssen – jedes Paar steht vor tiefgreifenden persönlichen Wendepunkten, die ihre Beziehungen an den Rand des Abgrunds bringen. Die neue Staffel startet am Montag, 8. September, um 20.00 Uhr auf TLC.Nachdem sich Greta (Oklahoma) & Matthew (England) über eine vegane Dating-App kennengelernt und über Katzen und gemeinsame Macken angefreundet haben, zieht Greta nach England, um mit Matthew in einem ruhigen englischen Dorf ein neues Leben zu beginnen. Aber mit Matthews Eltern unter einem Dach und den Herausforderungen des Zusammenlebens könnte ihr Neuanfang schwieriger werden, als beide erwartet haben.Anthony (Kalifornien) und Manon (Frankreich) sind verheiratet, haben ein Kleinkind und stehen kurz vor dem Burnout. In einem letzten Versuch, ihre Ehe zu retten, ziehen sie nach Frankreich. Aber zwischen streitenden Familienmitgliedern, wachsenden finanziellen Sorgen und null Privatsphäre (ja, sie teilen sich ein Bett mit ihrem Kind) bringt dieser Neuanfang vielleicht mehr Druck als Ruhe. Können sie die Liebe wiederentdecken – oder ist es schon zu spät?Eine exotische Tänzerin Pattiya (Texas) und ihr viel jüngerer australischer Freund Dylan (Tasmanien) sind nach mehr als einem Jahrzehnt On-Off-Fernbeziehung endlich bereit, sich ein gemeinsames Leben in Tasmanien aufzubauen. Mit einem Altersunterschied von 20 Jahren haben Pattiya und Dylan nicht nur mit kulturellen Unterschieden zu kämpfen. Während Pattiya sich an eine völlig neue Umgebung gewöhnt, muss das Paar auch mit Dylans enger Beziehung zu seiner Mutter, die nur fünf Minuten entfernt wohnt, anhaltenden Vertrauensproblemen und den Realitäten der Verschmelzung zweier sehr unterschiedlicher Welten zurechtkommen.Chloe (Massachusetts) lernte Johny (Aruba), einen charismatischen Piratenboot-Tourguide, während eines Urlaubs in Aruba kennen. Jetzt ist sie bereit, ihr Leben in Boston hinter sich zu lassen, um ganz mit ihm zusammen zu sein. Während ihre Beziehung tiefer wird, muss Chloe sich mit Johnys flirtender Arbeit, ihrer skeptischen Familie und ihren Freunden sowie wachsenden Bedenken hinsichtlich des Vertrauens zwischen ihnen auseinandersetzen.Nach Jahren kultureller Konflikte, Widerstand seitens der Familie und einer heimlichen Hochzeit haben Jenny (Kalifornien) und Sumit (Indien) endlich den Segen von Sumits Familie erhalten, allerdings zu einem hohen Preis. Ihr einst unabhängiges Leben in Indien wird sich grundlegend ändern, wenn sie bei Sumits Eltern einziehen. Werden ihre hart erkämpfte Liebe und ihre Privatsphäre unter den neuen Umständen überleben?Luke (Kalifornien) und Madelein (Kolumbien) haben sich während eines Urlaubs in Kolumbien kennengelernt und sind seitdem unzertrennlich. Jetzt, nach zwei Jahren, macht Luke endlich den Schritt und das Paar plant eine aufwendige Hochzeit mit vier Kleidern und ohne Kompromisse beim Budget. Aber werden sie es angesichts wachsender finanzieller Belastungen und Vertrauensprobleme bis zum Altar schaffen – oder wird der Druck sie auseinanderbringen?