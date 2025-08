«The Chrisleys: Back to Reality» startet am 1. September

US-Fernsehen

Die Serie beginnt inmitten der Kontroversen und Umbrüche der Familie.

Lifetime gibt den Termin für die bereits angekündigte Doku-Serie über die beliebte TV-Familie bekannt, die einen sehr öffentlichen Absturz erlebt hat –wird am 1. und 2. September um 20.00 Uhr als zweitägiges Event mit jeweils zweistündigen Folgen ausgestrahlt. Die restlichen Folgen werden ab dem 9. September jeweils dienstags um 20.00 Uhr ausgestrahlt, das Finale folgt am 16. September. Die Serie beginnt inmitten der Kontroversen und Umbrüche der Familie, als Todd und Julie im Bundesgefängnis sitzen, und begleitet die Familie, während ihre Eltern schließlich begnadigt, aus dem Gefängnis entlassen und nach Hause zurückkehren. Die Serie zeigt eine bisher unbekannte Seite der Chrisleys und gewährt exklusiven Zugang zur Familie – Julie und Todd im Gefängnis und nach ihrer Entlassung, Savannah, Chase, Grayson, Chloe, Nanny Faye und zum ersten Mal auch Julies Eltern Harvey und Pam. Die Doku-Serie stammt von Bunim/Murray Productions, den Produzenten von «Surviving R. Kelly», «The Life & Murder of Nicole Brown Simpson» und «Confessions of Octomom».Die neue Serie enthüllt die ungeschminkte Wahrheit über das Leben der Chrisleys – in Vergangenheit und Gegenwart – und die Realität unterscheidet sich stark von dem, was das Publikum bisher gesehen hat. Die Familie steht an einem kritischen Punkt, der entweder ihren Zusammenhalt stärken oder für immer zerstören wird. Diese Serie bietet einen ungefilterten, sehr persönlichen Einblick in ihre Reise und stellt die wahren Chrisleys vor, während sie dieses neue Kapitel ihres Lebens meistern.«The Chrisleys: Back to Reality» wird von Bunim/Murray Productions («The Challenge», «Vanderpump Villa»), einem Teil von Banijay Americas, produziert. Als ausführende Produzenten fungieren Julie Pizzi, Farnaz Farjam, Jesse Daniels, Rit Saraswat, Nicole Blais, Savannah Chrisley und Chase Chrisley. Brie Miranda Bryant und Nicole Vogel sind ausführende Produzentinnen für Lifetime.