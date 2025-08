«And Just Like That» ist zu Ende

US-Fernsehen

Serienschöpfer Michael Patrick King teilte der Öffentlichkeit mit, dass die Serie zu Ende ist.

A statement from our showrunner, writer and director Michael Patrick King. pic.twitter.com/MnQeHbSl8W — And Just Like That... (@AndJustLikeThat) August 1, 2025

Nach zehn von 12 Episoden teilte-Schöpfer Michael Patrick King auf "X" mit, dass die Serie nach der aktuellen dritten Staffel endet. Der «Sex and the City»-Nachfolger wurde erstmals im Dezember 2021 bei HBO Max ausgestrahlt. Seit 10. Juli setzt HBO Max auf die neuen Geschichten.King: „And Just Like ... geht die fortlaufende Geschichte des «Sex And The City»-Universums zu Ende. Während ich die letzte Folge der dritten Staffel von «And Just Like That...» schrieb, wurde mir klar, dass dies ein wunderbarer Zeitpunkt sein könnte, um aufzuhören. Zusammen mit Sarah Jessica Parker, Casey Bloys und Sarah Aubrey haben wir beschlossen, die beliebte Serie in diesem Jahr mit einem zweiteiligen Finale zu beenden und die ursprüngliche Serienbestellung von 10 auf 12 Folgen zu verlängern. SJP und ich haben mit der Bekanntgabe dieser Neuigkeit bis jetzt gewartet, weil wir nicht wollten, dass das Wort „Finale“ den Spaß am Anschauen der Staffel überschattet. Wir sind allen Zuschauern, die diese Figuren über all die Jahre in ihre Häuser und Herzen aufgenommen haben, sehr dankbar.“«Sex and the City» war eine US-amerikanische romantische Comedy-Drama-Fernsehserie, die von Darren Star für HBO entwickelt wurde und auf der Zeitungskolumne und dem 1996 erschienenen Buch von Candace Bushnell basiert. Die Serie wurde am 6. Juni 1998 in den Vereinigten Staaten erstmals ausgestrahlt und endete am 22. Februar 2004 nach sechs Staffeln mit insgesamt 94 Folgen.