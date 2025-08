Endlich ein «Peripheral»-Trailer

US-Fernsehen

Am Donnerstag, 7. August, startet beim Streamingdienst BET+ der Thrillervon Sulaman Tahir mit Adria Langston und Patrick Walker. Ein psychologischer Science-Fiction-Thriller, der Sasha Warwick begleitet, eine ehemalige Fotografin, die mit einer kürzlichen Totgeburt und der beunruhigenden Stille eines neuen Lebens in einer abgelegenen Stadt in Arizona zu kämpfen hat. Als ihr Ehemann Ramone, ein vielversprechender Biochemiker, unter mysteriösen Umständen verschwindet, gerät Sasha auf der Suche nach Antworten in ein Netz aus Geheimnissen, Überwachung und kosmischem Horror. Als die Realität zu zerbrechen beginnt, muss Sasha sich mit dem auseinandersetzen, was unter der Oberfläche der Stadt, ihrer Ehe und ihrer selbst liegt.Im Mittelpunkt von Peripheral steht Sasha Warwick, eine ehemalige Fotografin, deren kreativer Funke durch eine persönliche Tragödie und die isolierende Stille einer mysteriösen neuen Stadt gedämpft wurde. Elegant, scharfsinnig und emotional verschlossen ist Sasha eine Frau in einer stillen Krise, die mit Trauer, Identität und dem schleichenden Gefühl, dass etwas nicht stimmt, zu kämpfen hat. Als die Realität zu bröckeln beginnt, entpuppt sich Sasha nicht nur als Überlebende, sondern als unerbittliche Ermittlerin der unsichtbaren Kräfte, die um sie herum wirken. Ihre Stärke liegt nicht in Gewissheiten, sondern in ihrer Weigerung, wegzuschauen.Ramone Warwick ist Sashas Ehemann, ein aufstrebender Biochemiker, dessen Engagement für seine Karriere eine wachsende Distanz zu dem Leben verbirgt, das er sich einst aufgebaut hat. Anfangs bodenständig und zuverlässig, werfen Ramones unerklärliches Verschwinden und seine beunruhigende Rückkehr beunruhigende Fragen darüber auf, wer er ist und was aus ihm geworden ist. Als sein Verhalten immer unberechenbarer wird, kommt Sasha der Mann, den sie einst liebte, immer fremder vor. Ramone verkörpert die zentrale Spannung der Serie: die erschreckende Möglichkeit, dass diejenigen, die uns am nächsten stehen, nicht das sind, was sie zu sein scheinen.