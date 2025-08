NBC startet «Inside the Worlds of Epic Universe»

US-Fernsehen

Die einstündige Sondersendung mit Joe Manganiello feiert die Eröffnung des Universal Epic Universe im Universal Orlando Resort.

NBC lädt das Publikum zu einem spektakulären Abenteuer mitein, das am Mittwoch, 20. August 2024, um 21.00 Uhr ausgestrahlt wird und am nächsten Tag auf Peacock gestreamt werden kann. Die einstündige Sondersendung mit Joe Manganiello als Moderator feiert die Eröffnung des Universal Epic Universe im Universal Orlando Resort und erkundet die Fantasie, Innovation und Geschichten hinter dem bahnbrechenden neuen Themenpark. Als Fan der Geschichten, die Epic Universe zum Leben erweckt, nimmt Manganiello das Publikum mit auf eine epische Reise, während er den Park zum ersten Mal erlebt und dabei unvergleichlichen Zugang zu fünf immersiven Welten erhält: Celestial Park, The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, Super Nintendo World, How to Train Your Dragon – Isle of Berk und Dark Universe.Die Zuschauer werden durch majestätische Portale mit einigen der größten Geschichtenerzähler aller Zeiten entführt. In der Sondersendung werden Bowen Yang aus «Wicked» und «Saturday Night Live» und sein gefeierter Co-Moderator Matt Rogers vom Podcast «Las Culturistas», Mason Thames und Nico Parker aus dem neuen Live-Action-Film «How to Train Your Dragon» sowie Warwick Davis aus der «Harry Potter»-Filmreihe vor Ort zu sehen sein, während sie den Park erkunden und die Magie hinter der Entstehung jeder Welt enthüllen, die mehr als ein Jahrzehnt in Arbeit war. Bryce Dallas Howard, Star der Jurassic World-Reihe, Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh, Vin Diesel, Ikone der Fast & Furious-Saga, und Jon M. Chu, der gefeierte Regisseur von Wicked und dem kommenden Wicked: For Good, werden ebenfalls in der Sendung in spannenden Interviews zu sehen sein und ihre Begeisterung für diese neue Ära des Themenunterhaltungsangebots teilen.Der legendäre Filmemacher und kreative Berater von Universal Destinations and Experiences, Steven Spielberg, dessen umfangreiches Filmwerk gleichbedeutend mit den Universal Theme Parks ist, wird in der Sendung ausführlich vorgestellt und gibt in einem langen Interview Einblicke in die Kreativität und Kunstfertigkeit, die den Park so revolutionär machen. Die lange Tradition von Universal im Bereich immersives Storytelling prägt seit Generationen die Unterhaltungsbranche, und der von Spielberg vor über drei Jahrzehnten geprägte Slogan «Ride the Movies» ist auch heute noch ein beliebtes Konzept, das in mehreren immersiven Attraktionen des Universal Epic Universe zum Ausdruck kommt.«Inside the Worlds of Epic Universe» wird von Universal Television Alternative Studio, einem Unternehmen der Universal Studio Group, produziert. Ausführender Produzent ist James McKinlay, Co-Produzent ist Ryan Goble.