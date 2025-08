ABC startet am 16. September die neue Saison

US-Fernsehen

Zunächst startet der Sender mit den neuen Sport-Saisons durch.

, die ihr 20-jähriges Jubiläum feiert.



«The Golden Bachelor» kommt am Mittwoch, dem 24. September 2024, mit einer zweistündigen Premiere mit dem neuen Hauptdarsteller Mel Owens zurück, gefolgt von einer neuen Staffel von «Shark Tank». Die zweite Staffel von «Shifting Gears» und eine neue Staffel der mit einem Emmy und einem Golden Globe Award ausgezeichneten Comedy-Serie «Abbott Elementary» ergänzen ab dem 1. Oktober 2024 das Programm am Mittwochabend.



Aus der Feder von Executive Producer Ryan Murphy stammt die neueste Ausgabe des «9-1-1»-Universums, «9-1-1: Nashville», die am Donnerstag, 9. Oktober, neben der Hauptserie «9-1-1» und der am längsten laufenden Primetime-Krankenhausserie der Fernsehgeschichte, «Grey's Anatomy», Premiere feiert. Ryan Seacrest moderiert seine erste Staffel von «Celebrity Wheel of Fortune» an der Seite der legendären Vanna White, wenn die beliebte Spielshow am Freitag, dem 26. September, Premiere feiert, gefolgt von neuen Folgen von «20/20» von ABC News.



«America's Funniest Home Videos» kehrt am Sonntag, dem 28. September, zurück, bevor «The Wonderful World of Disney» die Premiere von «Guardians of the Galaxy Vol. 3» ausstrahlt. Weitere Filme, die in diesem Herbst ausgestrahlt werden, sind die Fernsehpremieren von «Elemental», «Avatar: The Way of Water» und «Black Panther: Wakanda Forever».



Nachdem ABC die meisten Emmy-Nominierungen aller Fernsehsender erhalten hat, gab der Sender heute seine Premiere-Termine für den Herbst 2025 bekannt. Das Programm umfasst eine Reihe von beliebten Reality-Shows, herzerwärmenden Komödien und spannenden Dramen, darunter die mit Spannung erwartete neue Serie «9-1-1: Nashville». Diese Nachricht folgt auf eine erfolgreiche Saison, in der der Sender die Nielsen-Cross-Plattform-Rankings dominierte und die fünf besten Programme der Sendezeit 2024–2025 in der Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen lieferte.kehrt ab dem 8. September (Minnesota Vikings gegen Chicago Bears) an den meisten Montagen zurück. Der Überraschungshit und die Nummer 1 der neuen Programme der letzten Saison,