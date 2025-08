Zahlreiche Gaststars für «The Librarians: The Next Chapter»

US-Fernsehen

Dominic Monaghan, Jeremy Swift, Josh Gates, Stefan Kapicic, Oliver Dench und viele mehr werden in der zweiten Staffel der Serie zu sehen sein.

Vor dem Finale der ersten Staffel vonhat TNT die Gaststars bekannt gegeben, die in der zweiten Staffel der fantastischen Abenteuerserie zu sehen sein werden. Die zweite Staffel, die 2026 ausgestrahlt wird, wird für ihre Mischung aus Mythos, Mystery und Magie gefeiert und wird eine Vielzahl bekannter Talente zu sehen sein.Zu den Stars gehören darunter die Screen Actors Guild Award-Nominierten Dominic Monaghan («Lost», «Der Herr der Ringe») und Jeremy Swift («Ted Lasso», «Downton Abbey») sowie Josh Gates (Moderator von «Expedition Unknown» auf Discovery Channel), Stephan Kapičić («Deadpool»), Oliver Dench («Pandora»), Ty Tennant («House of the Dragon»), Flula Borg («The Rookie»), Alan Emrys («Translations»), Malcolm Sinclair («Andor»), Reece Ritchie («The Ark»), Cat White («Ten Percent»), Gledisa Arthur («Everyone Is Going to Die»), Jack Cunningham-Nuttall («Loki»), Danny Rea («Kingdom»), Luka Divac («Boys and Girls») und Alex Henry («Shenanigans»). Aus der Originalserie kehrt Lindy Booth («Dawn of the Dead») als Cassandra Cillian zurück, und Christian Kane («Leverage») wird weiterhin die Rolle des bei den Fans beliebten Charakters Jacob Stone übernehmen.«The Librarians: The Next Chapter» feierte am 25. Mai 2025 Premiere und war die Nummer 1 unter den neuen Kabel-Originaldramen der Saison 2025. Die Serie hat bis heute fast 13 Millionen Zuschauer erreicht. Das Finale der ersten Staffel wird am Montag, dem 4. August 2025, um 21.00 Uhr auf TNT ausgestrahlt.«The Librarians: The Next Chapter» ist ein Spin-off der gefeierten Original-Fernseh- und Filmreihe und dreht sich um Vikram Chamberlain (Callum McGowan), einen Bibliothekar aus der Vergangenheit, der aus dem Jahr 1847 in die Gegenwart gereist ist und nun dort festsitzt. Als Vikram in sein Schloss in Belgrad, Serbien, zurückkehrt und feststellt, dass es nun ein Museum ist, setzt er versehentlich Magie auf dem gesamten Kontinent frei. Mit der Hilfe eines neuen Teams aus eklektischen Helden, darunter ein Weltgeschichts-Experte, ein wissenschaftliches Genie und ein hochqualifizierter Wächter, hat Vikram nur sechs Monate Zeit, um das Chaos zu beseitigen, das er angerichtet hat. Im Laufe der ersten Staffel begibt sich das Team auf fantastische Abenteuer, darunter eine überraschende Umleitung zu einem Herrenhaus, in dem Morde im Stil von Agatha Christie geschehen, eine Zeitreise zurück in die Zeit von König Artus in Camelot und sogar eine Begegnung mit dem allerersten Vampir.Die Serie ist mit McGowan («Jamestown»), Jessica Green («The Outpost»), Olivia Morris («Hotel Portofino») und Bluey Robinson («Britannia») besetzt. Dean Devlin fungiert neben Marc Roskin und Rachel Olschan-Wilson von Electric Entertainment als Showrunner und ausführender Produzent. Gary Rosen, Kate Rorick und Tom MacRae sind ebenfalls als ausführende Produzenten tätig. Noah Wyle fungiert als Produzent. Brandon Lambdin, Mark Franco von Electric Entertainment und Jonathan English von Balkanic Media sind ebenfalls als Produzenten tätig.