«Watson»: Sherlock Homes wurde besetzt

US-Fernsehen

Robert Carlyle wird in die Haut des weltbekannten Detektivs schlüpfen.

In der zweiten Staffel der CBS-Seriewird Robert Carlyle nach Informationen von „Variety“ die Rolle von Sherlock Holmes übernehmen. Carlyle wird den legendären Detektiv in einer wiederkehrenden Gastrolle an der Seite von Morris Chestnut spielen, der den titelgebenden Dr. John Watson verkörpert.Weitere Darsteller der zweiten Staffel sind Eve Harlow, Peter Mark Kendall, Ritchie Coster, Inga Schlingmann und Rochelle Aytes. Randall Park war zuvor in der Serie als Holmes und Watsons Erzfeind Professor James Moriarty zu sehen. Carlyle ist nun der zweite Schauspieler, der Holmes in den letzten Jahren bei CBS verkörpert, nachdem Johnny Lee Miller die Rolle sieben Staffeln lang in der Krimiserie «Elementary» gespielt hat.„Wir freuen uns sehr, dass der großartige Robert Carlyle in der zweiten Staffel zu der Besetzung von «Watson» stößt“, sagte Craig Sweeny, Showrunner der Serie, „Der Mann hat ikonische Rollen in Projekten wie «Trainspotting», «The Full Monty» und «28 Weeks Later» gespielt ... und jetzt schlüpft er in die Rolle des ikonischsten Detektivs aller Zeiten, Sherlock Holmes. Als Watsons bester Freund und ehemaliger Partner auf schockierende Weise wieder in seinem Leben auftaucht, ist Watson gezwungen, sich mit ihrer gemeinsamen Vergangenheit auseinanderzusetzen – und mit einem Geheimnis, das möglicherweise in Watsons eigenem Körper verborgen liegt.“Die zweite Staffel von „Watson“ wird am 13. Oktober um 22 Uhr auf CBS Premiere feiern und am nächsten Tag auf Paramount+ gestreamt werden. Sweeny und Chestnut sind zusammen mit Larry Teng, Shäron Moalem MD, PhD, Aaron Kaplan und Brian Morewitz als ausführende Produzenten der Serie tätig. Produziert wird die Serie von CBS Studios.