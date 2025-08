«Down Cemetery Road» startet Ende Oktober

US-Fernsehen

Emma Thompson und Ruth Wilson sind in dem neuen AppleTV+-Format zu sehen.

Apple TV+ hat heute einen ersten Blick auf den mit Spannung erwarteten neuen Thrillergewährt, in dem die Oscar-, BAFTA-, Golden Globe- und Emmy-Preisträgerin Emma Thompson («Angels of America») die Hauptrolle spielt und als ausführende Produzentin fungiert. Der achtteilige Thriller feiert seine weltweite Premiere auf Apple TV+ mit den ersten beiden Folgen am Mittwoch, 29. Oktober, gefolgt von neuen Folgen jeden Mittwoch bis zum 10. Dezember.Als in einem ruhigen Vorort von Oxford ein Haus explodiert und ein Mädchen verschwindet, ist Nachbarin Sarah Tucker (Wilson) besessen davon, sie zu finden, und bittet die Privatdetektivin Zoë Boehm (Thompson) um Hilfe. Zoë und Sarah geraten plötzlich in eine komplexe Verschwörung, die enthüllt, dass Menschen, die lange tot geglaubt waren, noch am Leben sind, während die Lebenden schnell zu den Toten gesellen.«Down Cemetery Road» wird von 60Forty Films produziert und von Morwenna Banks («Slow Horses») geschrieben, die neben Jamie Laurenson, Hakan Kousetta und Tom Nash bei 60Forty Films, Thompson und Mick Herron, dem Autor von «Down Cemetery Road», auch als ausführende Produzentin fungiert. Natalie Bailey («Bay of Fires») ist die Hauptregisseurin der Serie.Die Serie reiht sich ein in die gefeierte, mit einem Emmy Award ausgezeichnete Spionageserie «Slow Horses» auf Apple TV+ . «Slow Horses» wurde kürzlich für eine siebte Staffel verlängert, deren Premiere am 24. September 2025 stattfinden wird. Die Serie, für die Banks ebenfalls das Drehbuch schrieb, basiert auf Herrons gefeierter «Slough House»-Buchreihe und spielt den Oscar-Preisträger Sir Gary Oldman in der Hauptrolle.