«Monster»: Neue Darsteller

Die vierte Staffel der Netflix-Serie hat Hauptdarstellerinnen gefunden.

Die Seriegeht bei Netflix sogar schon in die vierte Runde. Während die dritte Staffel, in der Charlie Hunnam Ed Gein spielt, Ende des Jahres erscheinen soll, arbeitet man bereits an den Geschichten für das nächste Jahr. Nun wurden Verträge mit Ella Beatty als Lizzie Borden, Rebecca Hall als Abby Borden und Vicky Krieps als Bridget Sullivan unterzeichnet.Die echte Lizzie Borden lebte Ende des 19. Jahrhunderts in Massachusetts. Im Jahr 1892 wurde sie beschuldigt, ihren Vater und ihre Stiefmutter in ihrem gemeinsamen Haus mit einer Axt ermordet zu haben. Borden wurde schließlich freigesprochen, doch die Brutalität der Morde erregte landesweit Aufsehen und verhalf ihr zu einem festen Platz in der Populärkultur.Zahlreiche Adaptionen des Falls erschienen in einer Vielzahl von Medien. Zu den jüngsten Beispielen gehören die Fernsehserie «The Lizzie Borden Chronicles» mit Christina Ricci und der Film «Lizzie» mit Chloë Sevigny und Kristen Stewart. «Monster« feierte 2022 auf Netflix Premiere und stammt von den Schöpfern Ryan Murphy und Ian Brennan. Die zweite Staffel, die die Geschichte der Menendez-Brüder erzählt, startete im September 2024.