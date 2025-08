«Helluva Boss» startet am 10. September

US-Fernsehen

Die zweite Staffel von «Hazbin Hotel» kommt erst am 29. Oktober zurück.

Prime Video gab zu «Hazbin Hotel» und «Helluva Boss» als Teil des Hellaverse-Universums bekannt, dass die zweite Staffel vonam 29. Oktober Premiere feiern wird und dass die erste und zweite Staffel von, die zuvor auf YouTube veröffentlicht wurden, am 10. September zusammen mit einer brandneuen Sonderfolge auf Prime Video zu sehen sein werden. Die neue Folge mit dem Titel „Mission: Zero“ begleitet die I.M.P. bei der Planung ihres allerersten Attentats. Die Originalfolge wird 45 Tage lang exklusiv auf Prime Video verfügbar sein, bevor sie auf YouTube veröffentlicht wird.Die Schöpferin des Hellaverse, Vivienne Medrano, wurde auf der Bühne von Richard Horvitz und Brandon Rogers aus Helluva Boss sowie Erika Henningsen und Amir Talai aus Hazbin Hotel begleitet, wo sie spannende Ankündigungen machten. Patrick Stump («Fall Out Boy») spielt Abel, Kevin Del Aguila («Some Like It Hot The Musical») verkörpert Baxter, Alex Newell («Another Simple Favor») als Zeezi, Liz Callaway («Anastasia») mimt The Speaker of God und Andrew Durand («Dead Outlaw The Musical») verkörpert Prick.«Hazbin Hotel» handelt von Charlie, der Prinzessin der Hölle, die ihr scheinbar unmögliches Ziel verfolgt, Dämonen zu rehabilitieren, um die Überbevölkerung in ihrem Königreich friedlich zu reduzieren. Nach einer jährlichen Ausrottungsaktion durch Engel eröffnet sie ein Hotel in der Hoffnung, dass ihre Gäste „auschecken“ und in den Himmel kommen. Während die meisten Bewohner der Hölle ihr Ziel verspotten, stehen ihr ihr treuer Partner Vaggie und ihre erste Testperson, die Pornodarstellerin Angel Dust, zur Seite. Als eine mächtige Wesenheit namens „Radio Demon“ Charlie ihre Hilfe anbietet, bekommt ihr verrückter Traum eine Chance, Wirklichkeit zu werden.Vivienne Medrano ist ausführende Produzentin und führte bei allen Episoden Regie. Joel Kuwahara und Dana Tafoya-Cameron sowie Scott Greenberg (Staffel 1) sind ebenfalls als ausführende Produzenten tätig. Hazbin Hotel wird von der Oscar- und Emmy-prämierten Produktionsfirma A24 und der Emmy-prämierten Produktionsfirma Bento Box Entertainment von FOX Entertainment Studios produziert.