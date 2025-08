«How Did They Build That?» kehrt mit einer vierten Staffel zurück

US-Fernsehen

Die neuen Episoden werden ab Ende Juli bei Smithsonian Channel ausgestrahlt.

Der Smithsonian Channel gab heute die Rückkehr vonbekannt. Die brandneue Staffel startet am Sonntag, 27. Juli, um 21 Uhr. Jay Ellis kehrt für die vierte Staffel der Serie zurück und taucht ein in die atemberaubende Welt noch beeindruckenderer architektonischer und technischer Meisterleistungen aus aller Welt. Von einer der größten technischen Errungenschaften der Menschheit, der Internationalen Raumstation, über das erdbebensichere SoFi Stadium in Los Angeles bis hin zu einem Besucherzentrum in 4.267 m Höhe auf dem America's Mountain.Bei der Errichtung der Internationalen Raumstation, einem wissenschaftlichen Wunderwerk, das zehn Jahre lang gebaut wurde und unsere Sicht auf die Welt verändert hat, stehen Menschenleben auf dem Spiel. Eine Woche später kommt „Medals & Marinas“: Ein schwimmendes Museum ehrt Militärhelden in Texas. Ein Sky-Park-Casino balanciert auf sechs Türmen. Und ein Büro wird ausgehöhlt, um die High Line in New York City zu schützen.Die Episode vom 10. August behandelt „Speedcore & Steambend“. Eine über eine Eisenbahnstrecke gespannte Bibliothek imitiert die Wolken. Ein Speedcore-Wolkenkratzer wird in Rekordzeit gebaut. Und eine weltweit einzigartige Brücke, die von einem Kinderspielzeug inspiriert ist.