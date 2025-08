Welcher Killer-Film killt die anderen?

Blockbuster-Battle

Gleich drei Movies mit (Auftrags-)Mord-Thematik schießen am heutigen Abend ins Kraut.

(RTL, 20:15 Uhr)Mit Hilfe eines speziellen Programms wollen Terroristen - ausgerechnet am Unabhängigkeitstag - das komplette Datennetzwerk aller US-Behörden lahm legen. Das damit verbundene Chaos ist allerdings nur ein Ablenkungsmanöver für das wahre Ziel, in aller Ruhe die streng geheimen Finanzdaten der Vereinigten Staaten unter Kontrolle zu bekommen. Der Plan ist genial, hat aber nur einen Schönheitsfehler: John McClane. Der brummige Bulle hat den jungen Hacker Farrell an seiner Seite, der alle technischen Tricks drauf hat. Und das ist gut so, denn McClane selbst ist computertechnisch gesehen ein Analphabet: Eine E-Mail verschickt, geschweige denn einen Rechner bedient, hat er noch nie. Denn McClane bevorzugt immer noch die gute, alte, 'analoge' Methode: Mit Fäusten, Dienstpistole und Köpfchen rückt er den Terroristen auf den Pelz - und das kann er wie kein Zweiter...The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 72014 (RTLZWEI, 20:15 Uhr)Lange Jahre hat CIA-Agent Ethan Renner auf ein intaktes Familienleben verzichtet, um seine Frau und seine Tochter nicht den Gefahren seines Jobs auszusetzen. Doch dann erfährt er, dass er schwer krank und dem Tod geweiht ist. Er beschließt er, die verbleibende Zeit seiner Tochter Zooey zu widmen. Aber die Agentin Vivi Delay bietet ihm einen letzten lukrativen Auftrag an: Er hat drei Tage Zeit, um einen der gefährlichsten Terroristen der Welt auszuschalten. Im Gegenzug erhält er ein noch unerprobtes Medikament, das sein Leben verlängern könnte. Renner willigt ein, sieht sich aber plötzlich ungewohnten Herausforderungen gegenüber: Seine Ex-Frau hat ihm die pubertierende Tochter in seine Obhut gegeben, gleichzeitig soll er die heikle Geheimdienstmission präzise über die Bühne bringen. Wären da nur nicht die starken Halluzinationen, Nebenwirkungen seines Medikaments. Ethan Renner läuft die Zeit davon...The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Popcornmeter: 4Metascore: 6IMDb User Rating: 61998 (Tele 5, 20:15 Uhr)Der wohlhabende Geschäftsmann Steven Taylor (Michael Douglas) liebt neben der Macht und dem Gefühl der Kontrolle auch seine schöne, junge Frau Emily Bradford Taylor (Gwyneth Paltrow). Sie ist sein stolzester Besitz. Auch als er feststellen muss, dass die Liebe seiner Frau nicht mehr ihm, sondern einem mittellosen Künstler gilt, gerät er nicht aus der Fassung. Doch unter der glatten Oberfläche brodelt es gefährlich, und er schmiedet einen perfiden Plan. (Text, ZDF)The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 5Metascore: 7IMDb User Rating: 7