Romanze, Komödie oder romantische Komödie?

Wer an diesem Sonntag Lust auf seichte Schmunzler hat, kann im Free-TV zwischen drei Filmen entscheiden.



(Sat.1, 20:15 Uhr)Auf der Suche nach einem neuen Projekt kommt der Dokumentarfilmerin Zoe die Idee: Wie wäre es, einen anderen Ansatz bei der Suche nach wahrer Liebe zu beleuchten und einen Film über eine arrangierte Ehe zu drehen? Der Einfall kommt nicht von irgendwo her, denn ihr Kindheitsfreund Kaz hat sich dazu entschieden, die Wahl seiner künftigen Braut in die Hände seiner Eltern zu übergeben. Neugierig über die Hintergründe darf Zoe ihn bei dieser Reise begleiten - mit ungeahntem Ausgang.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 72013 (RTLZWEI, 20:15 Uhr)Walter Mitty verbringt gefühlt eine Ewigkeit im grauen Fotoarchiv des "Life!"-Magazins. Sein Job ist so monoton wie die Wände seines Büros. Um der Langeweile zu entkommen, flüchtet er regelmäßig in seine eigenen Tagträume - dort erlebt er heldenhafte Abenteuer und findet die große Liebe. Doch plötzlich betritt Cheryl, seine Kollegin, die Bühne und wirbelt Walters Welt durcheinander. Als die Verlagsleitung verkündet, dass das Magazin künftig nur noch online erscheinen wird, gerät nicht nur Walters Job in Gefahr, sondern auch seine bislang so flimmernde Traumwelt...The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7Metascore: 8IMDb User Rating: 82015 (Sixx, 20:15 Uhr)Das ungleiche Frauen-Duo Reese Witherspoon und Sofia Vergara in High Heels auf der Flucht: Der kolumbianische Drogen-Boss Vincente Cortez sitzt in Haft und lässt von seinen Kartell-Mitgliedern alle Zeugen niederstrecken, die gegen ihn aussagen könnten. Die einzige Überlebende ist die divenhafte Latina-Schönheit Danielle Riva, die von der kleinen zierlichen Beamtin Cooper sicher zum Gericht nach Dallas gebracht werden soll. Doch der Trip soll zu einem wüsten Unterfangen werden ...The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Popcornmeter: 4Metascore: 5IMDb User Rating: 5