Western, Rettungsschwimmer oder Special-Forces?

Blockbuster-Battle

Filme aus verschiedenen Dekaden  1953, 2006 und 2023  sind am heutigen Abend zu beobachten.

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

2023 (Sat.1, 20:15 Uhr)Nachdem Mason Pettits aufgrund eines fehlgeschlagenen Attentats auf einen Diktator aus seiner Special-Forces-Einheit entlassen wird, muss er sich mit einem langweiligen Bürojob zufriedengeben. Da kommt es ihm gerade recht, dass ein ehemaliges Teammitglied ihm einen Einsatz als Personenschützer für die Journalistin Claire Wellington anbietet. Mason sagt zu, doch Claire plant ausgerechnet ein Interview mit dem Mann, den er ausschalten sollte...The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8IMDb User Rating: 62006 (RTLZWEI, 20:15 Uhr)Rettungsschwimmer Ben Randall ist eine lebende Legende bei der US-Küstenwache in Alaska - bis ihm während eines Einsatzes ein fataler Fehler unterläuft, der seinem gesamten Team das Leben kostet. Er wird strafversetzt als Lehrgangsleiter an die Eliteschule für Rettungsschwimmer. Unter seinen Schülern ist der ebenso arrogante wie ehrgeizige Schnösel Jake Fischer, der mehrere High-School-Wettbewerbe im Schwimmen gewonnen hat und ihn beständig herausfordert. Während der beinharten Ausbildung formt Randall aus dem oberflächlichen Hitzkopf einen verantwortungsvollen Rettungsschwimmer. Schließlich kommt ans Licht, dass auch Jake eine dunkle Vergangenheit hat...The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8IMDb User Rating: 71953 (arte, 20:15 Uhr)50er-Jahre-Western: 1868 in den Bergen Colorados - Howard Kemp ist auf der Suche nach dem Mörder Ben Vandergroat, den er gegen eine Belohnung von 5.000 Dollar der Justiz ausliefern will. Sein einsamer Weg führt ihn zu dem Goldsucher Jesse Tate, der sich bereit erklärt, ihm zu helfen. Kurz darauf schließt sich der entlassene Offizier Roy Anderson der kleinen Truppe an. Als sie Ben Vandergroat finden, nehmen sie ihn und seine Komplizin Lina Patch fest. Um eine Chance zur Flucht zu bekommen, hat Ben nur eine Möglichkeit: Er muss Zwietracht in der Gruppe säen...The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8IMDb User Rating: 7