«Jumanji: The Next Level» 2019 (Sat.1, 20:15 Uhr)
"Jumanji" geht in eine weitere Runde: Seit ihrem letzten Abenteuer haben sich Spencer, Martha, Bethany und Fridge ein stückweit auseinandergelebt. In den Ferien wollen sie sich wiedersehen, doch das Treffen verläuft anders als gedacht, denn Spencer lässt sich wieder in das mysteriöse Videospiel "Jumanji" hineinziehen und muss nun von seinen Freunden gerettet werden. Der Clou: Die Spieler sind im nächsten Level gelandet und müssen unbekannte Herausforderungen meistern.
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9
Metascore: 6
IMDb User Rating: 7
Gesamtbilanz: 29 von 40 Punkten
«Was Frauen wollen» 2000 (RTLZWEI, 20:15 Uhr)
Nick Marshall ist der Inbegriff eines Machos. Es ist ein offenes Geheimnis, dass der erfolgreiche Angestellte einer der größten Werbeagenturen Amerika zum nächsten "Creative Director" befördert werden soll. Doch als der beziehungsunfähige Nick eines Tages zur Arbeit erscheint, erwartet ihn eine böse Überraschung, denn sein Chef hat einfach jemand anderen auf den für ihn vorbestimmten Posten gesetzt. Und dieser Jemand ist zu seinem großen Entsetzen auch noch eine Frau. Und es dauert gar nicht lange, da erteilt die neue Chefin mit dem dominanten Auftreten den Mitarbeitern der Agentur auch schon die erste Aufgabe: Sie sollen typische Frauenprodukte bewerben...
The Movie Database (TMDB): 6
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 5
Metascore: 7
IMDb User Rating: 7
Gesamtbilanz: 25 von 40 Punkten
«Mord im Orient-Express» 1974 (arte, 20:15 Uhr)
Kriminalfilm, Großbritannien 1974: Detektiv Hercule Poirot reist im Orient Express Richtung London. Mitten auf der Strecke geschieht ein Mord. Zu allem Überfluss bleibt der Zug im tiefen Schnee stecken. Poirot ermittelt und findet heraus, dass ein ungelöster Fall von vor fünf Jahren bei der Tat eine zentrale Rolle spielt: eine tragische Kindsentführung mit fünf Toten. - Mit 84 Jahren sah die berühmte Krimi-Autorin Agatha Christie diese Verfilmung ihres Romans. Die Darstellung Albert Finneys kam ihren Vorstellungen ihrer Romanfigur Hercule Poirot am nächsten.
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8
Metascore: 7
IMDb User Rating: 7
Gesamtbilanz: 29 von 40 Punkten
Grundsätzlich ist an diesem Abend eine große Bandbreite geboten: Von Comedy-Action, über Klischee-Komödie, bis hin zu Retro-Crime. Qualitativ scheinen die Sat.1- und Tele 5-Filme dem RTLZWEI-Streifen mit Gibson und Hunt etwas voraus zu haben er wird zwar immer wieder gespielt, ist demzufolge aber lediglich Durchschnitt.
