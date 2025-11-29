Quotennews

Auf den zweiten Blick: «Daniela Katzenberger» kommt bei VOX an

von

Der Premieren-Freitag der neuen Staffel «Daniela Katzenberger» lief eher unter dem Motto "Solala" - doch die Show findet ihre Liebhaber auf den zweiten Anlauf.

Mit lediglich 0,53 und 0,54 Millionen Zuschauern startete die neue Staffel «Daniela Katzenberger» am vorangegangen Freitag eher mit Fragezeichen. Die Marktanteile von 2,3 und 2,4 Prozent können bei der roten Kugel keinesfalls zufriedenstellen, auch die Zielgruppe lieferte mit 0,21 und 0,22 Millionen Umworbenen nicht wirklich ab. Am zweiten Freitag und damit den nächsten beiden neuen Folgen sah das jedoch schon ganz anders aus. Die Katze begeistert schon in der Primetime, trotz Fußball-Konkurrenz, starke 0,79 Millionen Zuschauer. Damit liegt VOX bei einer Quote von 3,7 Prozent, was zwar noch immer unter dem Tagesschnitt liegt, jedoch ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung ist. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen geht es hoch auf 0,24 Millionen Umworbene und damit 6,7 Prozent am Markt - das ist dann bereits ein Wert über dem Senderschnitt.

Ab 21:10 Uhr ging es in die zweite neue Episode - womit zumindest insgesamt das Interesse steigen sollte. Es ging hoch auf 0,80 Millionen Zuschauer, die Quote blieb bei 3,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wanderten einige Fernsehende wohl doch in Richtung ZDF-Fußball ab, mit 0,19 Millionen Werberelevanten waren jedoch noch annehmbare 5,2 Prozent möglich. Wie jedoch bereits in der Vorwoche kann die Primetime bei VOX einfach nicht mit dem Vorabend mithalten.

Im direkten Vorlauf legte «Das perfekte Dinner» mustergültig 0,96 Millionen Zuschauer und eine Quote von 5,0 Prozent vor. Auch in der Zielgruppe lief es mit 0,28 Millionen Werberelevanten und 9,7 Prozent besser als später im 20:15 Uhr-Programm. Dennoch hüpft die Katze in die absolut richtige Richtung - zwei weitere neue Folgen hat VOX noch in der Hinterhand.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
