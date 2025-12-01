Quotennews

Über 8,5 Millionen Zuschauer sehen den Frankfurt-«Tatort»

Felix Maier von 01. Dezember 2025, 08:42 Uhr

Der neue «Tatort» aus Hessen sichert dem Ersten mit Leichtigkeit den Tagessieg am gestrigen Sonntag.

Melika Foroutan und Edin Hasanović sind offensichtlich für absolute Bestwerte zu haben. Das neue Frankfurt-Team ging am 05. Oktober an den Start und holte mit dem «Tatort Dunkelheit» stolze 8,83 Millionen Zuschauer und damit sagenhafte 33,7 Prozent Marktanteil. Mit dem zweiten, gestern ausgestrahlten, Fall sollte die HR-Produktion in ganz ähnliche Sphären aufsteigen. Der Fall



In Sachen junger Reichweite kann der neue Fall die Vorwochen-Leistung wiederholen. 1,18 Millionen 14- bis 49-Jährige sind für 23,2 Prozent am entsprechenden Markt verantwortlich. Wenig überraschend sichert sich das Erste mit diesen Reichweiten die absolut jeweils besten Zahlen des gesamten Tages. Ziehen wir die «Tagesschau» um 20 Uhr trotz kurzer Laufzeit mit in Betracht, geht auch Platz zwei der Reichweiten-Tabellen an die blaue Eins. Insgesamt waren bei den News bereits 6,14 Millionen Zuschauer dabei, die junge Zuschauergruppe war schon mit 1,04 Millionen dabei. So lagen die Quoten bei 25,0 und 23,1 Prozent.



© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

