«House of the Dragon» floppt weiter

Felix Maier von 29. November 2025, 09:02 Uhr

Schon der Auftakt der 2. Staffel in der Primetime lief bei ProSieben nicht gut - gestern wurde es noch schlimmer.

ProSieben bleibt sich im Hinblick auf die vergangenen Freitagabende treu und schickt wacker «House of the Dragon» als klassische Streaming-Serie an den Start. Zur Erinnerung: Mit dem Start Mitte Oktober wollte es die rote Sieben mit «Those About to Die» mit ebenfalls einer Serie zum Freitagabend wissen. Das lief bereits nicht gerade gut, vor allem die Zielgruppe enttäuschte Woche für Woche mehr. Mit dem Wechsel zu «House of the Dragon» in der Vorwoche ging das nächste Serien-Projekt nicht gerade besser weiter. Den Auftakt mit zwei Folgen wollten 0,48 Millionen Zuschauer sehen, womit immerhin 2,2 Prozent Marktanteil erreicht wurden. Die Zielgruppe kam mit 0,12 Millionen auf 3,1 Prozent.



In Woche zwei lief «House of the Dragon» sichtlich schlechter. Die Gesamtreichweite ging runter auf 0,39 Millionen Zuschauer und damit die Gesamt-Quote auf 1,8 Prozent. Ebenfalls schmerzlich werden die Zahlen der Zielgruppe sein, mit 0,09 Millionen Umworbenen kommt der Unterföhring-Sender auf lediglich 2,6 Prozent am entsprechenden Markt. Wie lange



Im Anschluss wusste die rote Sieben wohl mit dem Abend nicht wirklich etwas anzufangen, demnach gab es ab 22:30 Uhr einen Spielfilm. «Split» ► sicherte noch 0,35 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was die Quote tatsächlich auf 2,8 Prozent und damit den Tagesschnitt steigern sollte. In der Zielgruppe ging es hoch auf 0,12 Millionen Werberelevante, wodurch die Quote auf 4,5 Prozent steigen sollte.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

