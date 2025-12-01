Primetime-Check

Ein neuer «Tatort» will es gegen «Liebesbrief an Jenny» wissen. Privat treten die Filme «Jumanji - The Next Level» und «Was Frauen Wollen» gegeneinander an.

Im Ersten konnte man sich beimüber 8,56 Millionen Zuschauer ab 20:15 Uhr freuen. Der Marktanteil lag bei 32,5 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen kam man mit 1,18 Millionen auf 23,2 Prozent. Das ZDF freut sich über den zweiten Platz,sammelte 3,07 Millionen Zuschauer und so 11,7 Prozent am Markt ein. Die Anteile bei den 14- bis 49-Jährigen lagen bei 4,9 Prozent. Ab 21:45 Uhr schaltete das Zweite zum, die Reichweite steigerte sich auf 3,75 Millionen Zuschauer und damit 16,7 Prozent Marktanteil. Das Erste sollte erst ab 21:45 Uhr zuübergeben, hier blieben 2,41 Millionen Zuschauer an den Bildschirmen, es wurden 11,7 Prozent erreicht.Der Sonntag bot das Film-Duellundzwischen Sat.1 und RTLZWEI. Der Bällchensender hatte mit 1,04 Millionen Zuschauern und 0,26 Millionen Umworbenen den Sieg nur in Sachen Gesamtreichweite in der Tasche. Die Marktanteile lagen hier bei 4,3 Prozent am Gesamtmarkt und 5,5 Prozent bei der Zielgruppe. Das Angebot vom Grünwald-Sender zog mit 0,63 Millionen Zuschauern etwas weniger insgesamt, die Zielgruppe schaffte jedoch mit 0,27 Millionen Werberelevanten ordentliche 5,7 Prozent am Markt.ProSieben und VOX stützten sich am gestrigen Sonntag auf TV-Shows. Bei der roten Sieben ging es in eine Folge, die rote Kugel solltefortführen. Die Show aus München holte sich insgesamt 0,66 Millionen Zuschauer, die Quote von 3,5Prozent wird wenig begeistern. Bei TV-Koch Steffen Henssler kamen 1,12 Millionen Zuschauer und 5,4 Prozent am Gesamtmarkt zusammen. In der Zielgruppe war das Duell wenig vergleichbar, ProSieben schaffte mit 0,47 Millionen Umworbenen deutlich mehr als VOX, hier kamen 0,27Millionen zusammen. Die Quoten lagen bei 12,5 und 6,7 Prozent.Bei RTL hieß es über die Primetime hinweg. Der Köln-Sender kam mit der Partieab 19 Uhr auf 0,74 Millionen Zuschauer in der Spitze (4. Viertel), der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt bei 3,0 Prozent. Die Zielgruppe sollte sich mit maximal 0,44 Millionen Umworbene zeigen, so waren 8,8 Prozent drin (4. Viertel). Kabel Eins wollte es mitwissen. So kamen 0,90 Millionen Zuschauer zusammen - es wurden 3,6 Prozent erreicht. In der Zielgruppe kam man mit 0,21 Millionen Umworbenen auf 4,2 Prozent.