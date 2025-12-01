Glück: Auf Spurensuche in Finnland und Deutschland

TV-News

Das Erste möchte wissen, warum in Finnland die Menschen so glücklich sind.

Bei «ARD Wissen» wird am Montag, dem 15. Dezember 2025, um 22:50 Uhr die Frage gestellt:. Der Film von Andreas Kegel sucht gemeinsam mit der finnischen Schauspielerin Meri Koivisto nach Antworten  und nach dem Geheimnis der weltweit glücklichsten Nation. Seit acht Jahren führt Finnland unangefochten den World Happiness Report der Vereinten Nationen an, während Deutschland mit Platz 22 nur im Mittelfeld landet  Kinder und Jugendliche sogar auf Rang 47.Wie also gelingt es den Finnen, trotz langer Winter, stagnierender Wirtschaft und geopolitischer Unsicherheit glücklicher zu sein? Kegel und Koivisto besuchen Orte, an denen Glück spürbar wird: in der Natur, in der Sauna oder beim Karaoke. Sie sprechen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Genetik, Soziologie, Philosophie und Neurologie, um der finnischen Lebenszufriedenheit wissenschaftlich auf den Grund zu gehen.Doch auch in Deutschland wird gesucht  und gefunden: Meri Koivisto besucht eine sogenannte Glücksstadt in Baden und erlebt, wie gemeinschaftliches Engagement und Bildung zu Wohlbefinden beitragen können. Die Reportage zeigt, dass Glück keine Frage des Klimas ist, sondern von sozialem Zusammenhalt, Vertrauen und Lebensbalance abhängt.