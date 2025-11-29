TV-News

«Terra X History» über Venedig

von

In der neuen Dokumentation werden die Zuschauer in die Metropole entfernt, in die Millionen pilgern.

Die «Terra X History»-Sendung am Sonntag, dem 14. Dezember 2025, um 23:45 Uhr entführt die Zuschauerinnen und Zuschauer in eine der faszinierendsten Städte der Welt: Venedig. Hinter den prächtigen Palästen und den belebten Kanälen verbirgt sich eine zweite, dunklere Seite der Lagunenstadt: eine Welt aus Legenden, geheimen Bruderschaften und rätselhaften Relikten, die Historikerinnen und Historiker bis heute beschäftigen.

Die Dokumentation begibt sich auf Spurensuche zu den verborgenen Orten und Geheimnissen der Geschichte Venedigs  von Geisterinseln über Pestfriedhöfe bis zu vergessenen Katakomben. Besonders im Fokus steht der Markusdom, das Herzstück der Stadt. Seit über tausend Jahren gilt er als Ruhestätte des heiligen Markus, Schutzpatron Venedigs. Doch neue Theorien stellen diese Legende infrage: Ein britischer Archäologe vermutet, dass in Wahrheit Alexander der Große in den Katakomben des Doms begraben liegt  eine These, die das Fundament der venezianischen Heilsgeschichte erschüttern würde.

Ein weiteres Mysterium rankt sich um die Insel Poveglia, die mitten in der Lagune liegt und seit Jahrzehnten unbewohnt ist. Einst als Quarantänestation und später als psychiatrische Klinik genutzt, gilt sie heute als einer der unheimlichsten Orte Europas. Augenzeugen berichten von Geistererscheinungen und unheimlichen Geräuschen. Die Doku geht den Legenden um den verrückten Arzt von Poveglia nach und zeigt, was historische Quellen wirklich über diesen Ort verraten.

