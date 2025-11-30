«Nollaí»: Magisches Abenteuer um einen riesigen irischen Hirsch startet im Dezember

England

Das Produktionsstudio Studio Taunt Studios aus Belfast steuert ein neues tierisches Abenteuer für das Weihnachtsprogramm bei.

Ein neuer animierter Weihnachtsfilm verbindet erstmals BBC Northern Ireland, TG4 und S4C in einer großen Drei-Länder-Koproduktion:erzählt die herzerwärmende Geschichte eines außergewöhnlich großen Hirsches  und erscheint im Dezember in irischer, walisischer und englischer Sprache.Produziert vom Belfaster Studio Taunt Studios und unterstützt u. a. vom Irish Language Broadcast Fund, entführt «Nollaí» die Zuschauer in ein winterliches Fantasy-Abenteuer. Im Mittelpunkt steht der junge Hirsch Nollaig  liebevoll Nollaí genannt , der bei einer menschlichen Familie aufwächst. Doch als er zufällig ein Geheimnis entdeckt, wird klar: Er könnte der letzte lebende Megaloceros giganteus sein, ein urzeitlicher Riesenhirsch. Gemeinsam mit seiner Schwester Sadhbh und dem chaotisch-liebenswerten Weihnachts-Fledermausfreund Stoca begibt er sich auf eine Reise zu seinen Wurzeln  bis ein Portal in das Reich der Riesenhirsche alles verändert.Der Film erscheint am 14. Dezember: Die irischsprachige Version läuft auf BBC iPlayer, TG4 und Cúla4, während die walisische Version auf S4C zu sehen ist. Am selben Abend zeigt BBC Two Northern Ireland eine weitere Ausstrahlung in Irisch. Die englische Fassung folgt am 21. Dezember auf BBC One Northern Ireland und ebenfalls in der Mediathek. Neben Jude Hartigan (Nollaí) und Blaithín McCusker (Sadhbh) sprechen im irischen und englischen Cast u. a. Conor MacNeill («Industry») sowie Mary Flanigan. Die walisische Version wartet mit Osian Snelson, Marged Llwyd und Dion Davies auf.