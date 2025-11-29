BBC holt «Treasure & Dirt» ins Programm

England

Die BBC sichert sich die Ausstrahlungsrechte der neuesten TV-Adaption eines Romans von Bestsellerautor Chris Hammer.

Die BBC hat sich die Rechte an der australischen Serienadaption von Chris Hammers Kriminalromangesichert. Die sechsteilige Reihe wird bei BBC One und in der BBC iPlayer-Mediathek verfügbar sein. Produziert wurde die Serie von Easy Tiger für den australischen Sender ABC.Die Handlung führt in ein sterbendes Opalstädchen mitten in der Wüste: Ein örtlicher Miner wird enthauptet in seinem eigenen Schacht aufgefunden  ein verstörender Fall, der den Großstadt-Ermittler Ivan Lucic (Michael Dorman) in die Einöde führt. An seiner Seite arbeitet die lokale Polizistin Nell Buchanan (Liv Hewson), die die Bewohner, Strukturen und Abgründe der Region kennt. Gemeinsam geraten sie in ein Geflecht aus Geheimnissen, Gier und alten Sünden, das tief unter der Oberfläche brodelt.Zum Ensemble gehören außerdem Sarah Peirse, Thomas M. Wright, Mark Mitchinson und Eamon Farren. BBC-Einkaufschefin Sue Deeks beschreibt die Serie als atmosphärischen, vielschichtigen, psychologischen Thriller, in dem Isolation, Hitze und die karge Landschaft die Ermittlungen zusätzlich erschweren.Produzenten Ian Collie und Rob Gibson («Easy Tiger») betonen die enge Zusammenarbeit mit Autorenstar Chris Hammer sowie die außergewöhnlichen Drehorte, darunter die Wüstenlandschaften Südaustraliens und die berühmten Höhlen von Coober Pedy. «Treasure & Dirt» wurde von Matt Cameron für das Fernsehen adaptiert, Regie führt Madeleine Gottlieb, produziert wird von Rebecca Summerton. Die weltweite Vermarktung übernimmt Sphere Abacus.