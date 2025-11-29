Herzkino: Heiligabend zwischen Bombenalarm und Weihnachtswunder

TV-News

«Eine fast perfekte Bescherung» ist Mitte Dezember im ZDF zu sehen und zeigt die Bewohner einer Siedlung, die die Häuser räumen müssen.

Der ZDF-Filmvon Regine Bielefeldt (Buch) und Ulli Baumann (Regie) läuft am Sonntag, dem 14. Dezember 2025, um 20:15 Uhr. Der Film erzählt mit viel Herz, Humor und Chaos die Geschichte einer bunt gemischten Berliner Nachbarschaft, die durch einen Bombenfund zu einer unfreiwilligen Schicksalsgemeinschaft wird  und für die Weihnachten plötzlich eine ganz neue Bedeutung bekommt.Ausgerechnet an Heiligabend müssen die Anwohner des Berliner Landwehrkanals ihre Wohnungen verlassen, nachdem ein Ausflugsdampfer auf eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen ist. Während der Kampfmittelräumdienst arbeitet, werden alle in die Indira-Gandhi-Gesamtschule evakuiert. In der kalten Turnhalle treffen sie aufeinander: Weihnachtsmuffel, Gläubige, Andersgläubige, Familien im Streit  und Menschen, die das Fest der Liebe eigentlich vergessen wollten. Doch unter der Leitung der besonnenen THW-Einsatzleiterin Martha Wunsch (Bettina Lamprecht) versucht die zusammengewürfelte Gruppe, das Beste aus der Situation zu machen.Radiomoderatorin Liz Schott (Christine Eixenberger) bleibt Heiligabend lieber in Berlin statt beim Elternfest, was ihre Mutter Ulrike (Andrea LArronge) und ihren Vater Bernie (Bernhard Schütz) zur Weißglut treibt. In der Turnhalle begegnet sie dem grummeligen Architekten Bodo Hartmann (Steve Windolf), der eigentlich nur seine Ruhe will  bis die beiden merken, dass zwischen Funkenflug und Fluchtgepäck vielleicht doch mehr entstehen könnte als eine Zweckgemeinschaft. Auch das schwäbisch-vietnamesische Ehepaar Stefan und Linh-Ha Nguyen-Bürkle (Marc Oliver Schulze, Minh-Khai Phan-Thi) erlebt ein turbulentes Weihnachtsfest: Als zwei gut gehütete Geheimnisse ans Licht kommen, gerät ihre Ehe ausgerechnet unter fremden Augen ins Wanken. Zur weiteren Besetzung gehören Bettina Burchard, Nhung Hong, Fabian Heibült, Rania Ben Fattoum, Noah Levi und Alexander Prince Osei.