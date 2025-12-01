Channel 4 zeigt neue Reihe mit Chris Ramsey

England

Der britische Komiker wird in «Chris Ramseys Alternative Christmas Guide» ein gelungenes Fest schmeißen.

Channel 4 und Sainsburys schließen sich für eine neue Weihnachts-Entertainmentserie zusammen:. Der britische Comedian Chris Ramsey zeigt darin, wie man ein gelungenes Weihnachtsfest schmeißt  mit wenig Aufwand, viel Humor und völlig unabhängig davon, wer am Ende vor der Tür steht.In drei Episoden stellt sich Ramsey der Herausforderung, für völlig unterschiedliche Gruppen ein Weihnachtsfest auszurichten. Von schnellen Canapés über schnelle Deko-Lösungen bis hin zu improvisiertem Entertainment: Die Serie will beweisen, dass jeder Gastgeber*in werden kann  ohne Stress, aber mit reichlich Chaos und Charme.Produziert von Acclaimed Content aus Birmingham, erscheinen die Folgen ab 15. Dezember auf Channel 4 und bereits ab 1. Dezember auf YouTube. Highlights werden zusätzlich über Instagram, Facebook und TikTok verbreitet. Außerdem läuft im Dezember ein begleitender TV-Spot.