«Schwarzweiße Weihnachten» mit Sherlock Holmes und Edgar Wallace

Am 24. Dezember startet Nitro bereits ab 5:20 Uhr in den schwarzweißen Krimi-Marathon: Mehrere Filme aus der Klassiker-Reihe «Sherlock Holmes» (19391946) laufen am Stück, darunter Die Abenteuer des Sherlock Holmes, Die Frau in Grün, Die Perle der Borgia, Das Spinnennest und Gespenster im Schloss. Ab dem Mittag übernimmt dann das Label mit den ersten Edgar-Wallace-Filmen: «Das Rätsel der roten Orchidee», «Der rote Kreis», «Die Tür mit den sieben Schlössern» und «Der unheimliche Mönch» stimmen auf den Abend ein, bevor zur Primetime «Der Fälscher von London» und später «Die Gruft mit dem Rätselschloss» und «Das Verrätertor» für klassisches Grusel- und Krimi-Flair sorgen.
Auch an den Feiertagen setzt Nitro konsequent auf Schwarzweiß-Nostalgie. Am 25. Dezember werden zunächst weitere Holmes-Fälle wie «Das Haus des Schreckens» und «Der Hund von Baskerville» wiederholt, ehe ab dem frühen Nachmittag erneut Edgar Wallace übernimmt diesmal unter anderem mit «Das Verrätertor», «Der Fälscher von London», «Die Gruft mit dem Rätselschloss», «Zimmer 13», «Der Schwarze Abt» und «Die seltsame Gräfin».
Am 26. Dezember folgt schließlich die zweite Welle des Holmes- und Wallace-Marathons: «Jagd auf Spieldosen», «Juwelenraub», nochmals «Das Haus des Schreckens» und «Der Hund von Baskerville» eröffnen den Morgen, bevor der Sender ab Mittag mit weiteren Edgar-Wallace-Klassikern wie «Die seltsame Gräfin», «Der Schwarze Abt», «Das Gasthaus an der Themse», «Das Geheimnis der gelben Narzissen», «Der Hexer» und «Neues vom Hexer» durchsendet.
