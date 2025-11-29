«Schwarzweiße Weihnachten» mit Sherlock Holmes und Edgar Wallace

TV-News

Nitro bleibt seiner Tradition treu und taucht die Feiertage erneut in nostalgisches Schwarzweiß. Rund um Heiligabend und die beiden Weihnachtsfeiertage dominieren Sherlock-Holmes-Klassiker und eine ganze Batterie von Edgar-Wallace-Krimis das Programm.

Am 24. Dezember startet Nitro bereits ab 5:20 Uhr in den schwarzweißen Krimi-Marathon: Mehrere Filme aus der Klassiker-Reihe(19391946) laufen am Stück, darunter Die Abenteuer des Sherlock Holmes, Die Frau in Grün, Die Perle der Borgia, Das Spinnennest und Gespenster im Schloss. Ab dem Mittag übernimmt dann das Label mit den ersten Edgar-Wallace-Filmen:undstimmen auf den Abend ein, bevor zur Primetimeund späterundfür klassisches Grusel- und Krimi-Flair sorgen.Auch an den Feiertagen setzt Nitro konsequent auf Schwarzweiß-Nostalgie. Am 25. Dezember werden zunächst weitere Holmes-Fälle wie «Das Haus des Schreckens» und «Der Hund von Baskerville» wiederholt, ehe ab dem frühen Nachmittag erneut Edgar Wallace übernimmt  diesmal unter anderem mit «Das Verrätertor»,undAm 26. Dezember folgt schließlich die zweite Welle des Holmes- und Wallace-Marathons:, nochmals «Das Haus des Schreckens» und «Der Hund von Baskerville» eröffnen den Morgen, bevor der Sender ab Mittag mit weiteren Edgar-Wallace-Klassikern wie «Die seltsame Gräfin», «Der Schwarze Abt», «Das Gasthaus an der Themse», «Das Geheimnis der gelben Narzissen», «Der Hexer» und «Neues vom Hexer» durchsendet.