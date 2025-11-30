Donal Skehans Weihnachts-Special kommt vor Weihnachten

Der Pay-TV-Sender RTL Living setzt kurz vor Heiligabend voll auf festliche Kulinarik und präsentiert am 22. Dezember gleich drei weihnachtliche Kochformate. Ab 18:50 Uhr beginnt der Abend mit einer Wiederholung von «Jamies Familien-Weihnachten», in der Jamie Oliver gemeinsam mit seinen Töchtern Daisy und Poppy zeigt, wie man Frühstück, Snacks und süße Kleinigkeiten für den Festtag stressfrei vorbereitet. Die Folge Frühstück und Brunch gibt praktische Ideen für all jene Mahlzeiten, die neben dem klassischen Weihnachtsdinner gern vergessen werden vom festlichen Pancake bis zum schnellen Zwischensnack.
Um 19:20 Uhr folgt ebenfalls als Rerun «Jamie Olivers Weihnachtsküche». In diesem beliebten Weihnachts-Spezial aus dem Jahr 2016 serviert der Starkoch seine persönlichen Lieblingsrezepte, die er traditionell für Familie und Freunde zubereitet. Die Zuschauer dürfen sich auf Klassiker wie knusprigen Truthahn, winterliche Drinks und Schokoladentöpfchen sowie auf Gerichte freuen, die sich auch an hektischen Feiertagen unkompliziert nachkochen lassen. Oliver legt dabei besonderen Wert auf einfache Abläufe, um mehr Zeit mit den Liebsten zu verbringen.
Den Höhepunkt des Abends bildet um 20:15 Uhr die Deutschlandpremiere von «Weihnachten mit Donal Hausgemacht und köstlich». Foodstar Donal Skehan öffnet die Türen zu seinem familiären Fest und präsentiert saisonale Rezepte, die sich ideal zum Teilen, Verschenken oder Beeindrucken eignen. Von würzigen Gewürzbroten über Glühapfelsaft bis hin zum großen finalen Toffee-Birnen-Kuchen Donal zeigt, wie köstlich und unkompliziert Weihnachten sein kann. In der 24-minütigen Doku begleitet das Publikum außerdem seine Familie und erhält Einblicke in gemütliche irisch-britische Weihnachtstraditionen.
