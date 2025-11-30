Quotennews

Goldrang: Silbereisens Lichter laufen blendend

Mario Thunert von 30. November 2025, 08:38 Uhr

Doch waren insgesamt über fünf Millionen drin, oder verblieb man unter dieser Marke?

Zum 20. Mal lud Moderator Florian Silbereisen gestern im thüringischen Suhl zur Eurovisionsshow «Adventsfest der 100.000 Lichter» ein. Live aus dem Congress Centrum meldete er sich. Bereits seit 2004 kommt Silbereisen mit der Musik- und Schlager-Veranstaltung jedes Jahr zur Weihnachtszeit auf die Bildschirme. Richtig gute Quoten waren damit 2024 zu holen: 4,49 Millionen gesamt sowie 0,43 Millionen bei den 14-49-Jährigen ließen sich mobilisieren. Sie brachten Quotenanteile von starken 20,9 und ordentlichen 10,5 Prozent.



Jetzt war erneut ein Erfolg zu feiern: So erzielten Silbereisen und Co. auch an diesem Samstag wieder weit überdurchschnittliche Sehbeteiligungen von 4,52 Millionen Interessenten beim Gesamtpublikum sowie von 0,48 Millionen bei den 14-49-Jährigen. Sie bescherten dem Ersten Deutschen Fernsehen jeweils Quotenanteile von ganz starken 22,0 und 13,5 Prozent, die in beiden Altersklassen führend waren, wenngleich das «Tagesthemen», welche insgesamt 1,96 Millionen zu ordentlichen 14,6 Prozent informierten. Bei den Jüngeren ließ das Interesse auf mäßig passable 7,9 Prozent und 0,21 Millionen nach.



Bei der ZDF-Konkurrenz handelte es sich zur Hauptsendezeit um einen neuen Ermittlungsfilm der Reihe «Theresa Wolff». Die Folge sahen im Schnitt minimal unterlegene 4,50 Millionen Leute des Gesamtpublikums, beförderten dennoch einen schönen Wert von 20,4 Prozent zur Anstalt. Deutlich durchwachsener die Lage bei den Jüngeren, die zu lediglich 6,4 Prozent (0,23 Millionen) die Ausstrahlung wählten. Danach gab es das «Heute-Journal». Damit ließen die Quoten auf noch solide 13,9 Prozent (2,97 Millionen) nach. Bei den Jüngeren konnten gar gestiegene und letztlich klar vorzeigbare 9,1 Prozent durch 0,34 Millionen aufgebracht werden.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

