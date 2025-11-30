Quotennews

«The Masked Singer» immerhin wieder zweistellig

Mario Thunert von 30. November 2025, 08:44 Uhr

Vor sieben Tagen fiel man plötzlich wieder in die Krise, die Sendung stand also erneut mit dem Rücken zur Wand...

Eigentlich war die Musik-Rate-Sendung «The Masked Singer» vor einigen Wochen etwas erholt mit knapp zweistelligen Anteilen gestartet. Ein Zielgruppen-Marktanteil von gesteigerten und letztlich soliden 12,6 Prozent, der sich aus 0,43 Millionen Zusehenden ergab stand zum Auftakt auf dem Plan. In der zweiten Woche konnten immerhin noch mäßig passable 10,8 Prozent gehalten werden. Vor sieben Tagen fiel man aber plötzlich wieder in die Krise, denn es ließen sich nur 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährige ein, die zu tristen 7,5 Prozent führten. Jetzt steht die Sendung also erneut mit dem Rücken zur Wand...



Ob die Produktion sich jetzt aus ihrer misslichen Lage befreien konnte, zeigt der Blick auf die Daten vom gestrigen Abend. Sie besagen einen Zielgruppen-Marktanteil von zumindest wieder mäßig passablen 10,1 Prozent, der sich aus erhöhten 0,35 Millionen Zusehenden ergab  damit konnte «Harry Potter» gar noch bessere 11,3 Prozent durch 0,40 Millionen erzielte. Interessant aber auch die Zahlen am Gesamtmarkt. Hier stellten sich immerhin durchwachsene 5,1 Prozent bei 1,01 Millionen heraus.



Im Nachklapp sparte man sich die «ProSieben Aftershow», sondern versuchte schlicht, einige Zuschauende noch mit einer Wiederholung der zuletzt schon in Erstausstrahlung gefloppten Show «Wer isses?» mit rüber zu nehmen. Letztlich gelang aber dies nicht sonderlich. Nur 0,12 Millionen zu höchstens noch mittelprächtigen 7,5 Prozent der 14-49-Jährigen ließen sich ab 23.59 Uhr noch bei der Stange halten. Insgesamt waren es nur noch 4,0 Prozent und 0,28 Millionen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

