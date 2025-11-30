Primetime-Check

Raab-Schmach: RTL musste gegen ARD, Sat.1 und ProSieben zurückstecken - damit hat ihn auch mit dieser Show die Krise ereilt.

Ganz nach oben schaffte es gestern «Das Adventsfest der 100.000 Lichter» im Ersten - jedoch knapp bei längerer Laufzeit. Die höchsten Zuschauerzahlen beim Gesamtpublikum fuhr das Event also ein, welches ab 20.15 Uhr auf ganz starke 22,0 Prozent bei insgesamt 4,52 Millionen kam. Bei den 14-49-Jährigen konnte das Event ebenfalls sehr gut performen, hier waren überraschend hohe 13,5 Prozent bei einer dazugehörigen Reichweite von 0,48 Millionen drin, die auch in jener Altersgruppe siegten.

Das Zweite fuhr gestern dagegen einen Krimi auf, nämlich «Theresa Wolff». Die Sendung bewegte sich praktisch auf Augenhöhe und wies einen ebenfalls starken Anteil von 20,4 Prozent auf, die Reichweite blieb mit 4,50 Millionen nur einen Hauch hinter der Konkurrenz-Anstalt. Bei den Jüngeren lag die Programmierung bloß durchwachsen im Feld, weil 6,4 Prozent (0,23 Millionen) heraussprangen. Erreicht wurde der zweite Platz bei den Jüngeren derweil von Sat.1, wo abermals «Harry Potter und der Halbblutprinz» lief. Auf für den Kanal dennoch wirklich schönem Level von klasse 11,3 Zielgruppen-Prozent durch 0,40 Millionen bewegte sich der Streifen. Insgesamt ließen sich aber lediglich 0,79 Millionen und maue 3,8 Prozent dafür messen.

Bei ProSieben lief die Rateshow «The Masked Singer» zwar etwas dahinter, jedoch immerhin auf verbessertem zweistelligen Niveau mit 10,1 Zielgruppen-Prozent durch 0,35 Millionen. Insgesamt sahen den Masken-Abend durchwachsene 1,01 Millionen zu 5,1 Prozent. In der Zielgruppe tatsächlich noch eine ganze Ecke dahinter lag RTL mit der letzten 2025er-Folge von «Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli». Für jene setzte es eine Reichweite von bloß 0,25 Millionen Werberelevanten, die vom Anteil bei erstmals einstelligen und folglich alarmierenden 8,2 Prozent lagen - auch hier hielt die Raab-Misere Einzug. Insgesamt liefs für die Programmierung im Angesicht 0,83 Millionen und 4,9 Prozent ebenfalls niederschmetternd. Für eigene Relationen noch ok unterwegs war VOX mit «Die Reise zur geheimnisvollen Insel». Das Interesse daran belief sich auf für VOX annehmbare 6,6 Prozent aufgrund 0,24 Millionen Umworbener. Die Gesamtzuschauenden waren zu 0,97 Millionen beziehungsweise mittelprächtigen 4,5 Prozent vertreten.

Dürftig stand gestern RTLZWEI mit dem alten Film «Twister» da. Er bewegte sich auf einem tristen Niveau von 0,13 Millionen, aus denen nur 3,5 Prozent (Zielgruppe) resultierten. Am Gesamtmarkt waren bloß extrem geringe 1,7 Prozent (0,37 Millionen) zu holen. Im Line-Up von Kabel Eins fanden sich diese Woche wieder die Procedural-Re-Runs «FBI: Special Crime Unit». Sie gingen diese Woche wieder noch mehr unter als vor sieben Tagen, weil sich nur 0,09 und dann 0,12 Millionen Werberelevante zu katastrophalen 2,6 und dünnen 3,2 Prozent aufbringen ließen. Insgesamt bewegten sich die Kabel-Prozente gleichfalls im Zweier-Rahmen bei maximal 0,57 Millionen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
