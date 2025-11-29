Primetime-Check

Freitag, 28. November 2025

Felix Maier von 29. November 2025, 09:11 Uhr

Das Zweite tauscht den «Nations League»-Krimi gegen den regulären Krimi-Freitag, bei Sat.1 und RTL geht es mit «The Voice of Germany» und «Ninja Warrior Germany» auf die Zielgeraden.

Die «UEFA Nations League» der Frauen und das Spiel «Deutschland - Spanien» kann sich am gestrigen Freitag die beste Reichweite der Primetime sichern - das Zweite freut sich über 3,92 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 18,3 Prozent. Ebenfalls die volle Begeisterung kam bei den 14- bis 49-Jährigen auf, hier sind mit 0,54 Millionen Jüngeren stolze 14,8 Prozent am entsprechenden Markt möglich. In der zeitlich "echten" Primetime starten die Vorberichte und schon hier kann Mainz auf 2,74 Millionen Zuschauer und 13,5 Prozent Marktanteil bauen. Anpfiff war dann um 20:30 Uhr. «Kanzlei Liebling Kreuzberg - Nachbarschaftshilfe» gute 3,05 Millionen Zuschauer ab, die Quote lag damit bei 14,0 Prozent. Die Jungen werden mit 0,22 Millionen beziffert, das bringt eine Quote von 6,1 Prozent.



Angekommen im privaten Geschäft geht der nächste Platz an «The Voice of Germany» kommt der erste Unterföhring-Sender auf 1,38 Millionen Zuschauer, damit sind 6,8 Prozent am Gesamtmarkt möglich. In der Zielgruppe ist man mit 0,29 Millionen Werberelevante bei 8,2 Prozent am entsprechenden Markt. «Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands» sichert sich 0,43 Millionen Umworbene und damit starke 12,1 Prozent. Insgesamt hat RTL jedoch das Show-Nachsehen, mit 1,35 Millionen und 6,6 Prozent liegt Köln knapp hinter München.



ProSieben beschäftigt sich mit «House of the Dragon» - mit weiterhin kaum Erfolg. Es können 0,39 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ermittelt werden, das waren 1,8 Prozent am TV-Markt gestern. Die Zielgruppe ist mit 0,09 Millionen Umworbenen ebenfalls in dem Abgrund nahe, mit 2,6 Prozent kann bei der roten Sieben niemand zufrieden sein. Das sind jeweils die schlechtesten Primetime-Werte am gestrigen Freitag. Kabel Eins muss sich unterdessen mit «Mord unter Palmen» und einem deutlich weniger tristen Freitag abfinden - die Folge kommt auf 0,53 Millionen Zuschauer. Damit ist ein Marktanteil von ordentlichen 2,5 Prozent drin. In der Zielgruppe lassen sich 0,13 Millionen Umworbenen definieren, das sind 3,6 Prozent am entsprechenden Markt.



Verbleiben «Hangover» verschafft dem Grünwald-Sender 0,62 Millionen Zuschauer im Schnitt, womit jedoch mehr als akzeptable 2,9 Prozent verbucht werden können. In der Zielgruppe läuft es noch besser, 0,30 Millionen Werberelevanten machen sich auf starken 8,4 Prozent des Marktes breit. Verfolgungs-Sieger der Primetime ist damit VOX mit «Daniela Katzenberger». Um 20:15 Uhr kommen 0,79 Millionen Zuschauer zur roten Kugel, das sind schlichtweg gute 3,7 Prozent am Markt. In der Zielgruppe läuft es mit 0,24 Millionen Umworbene weniger gut, wobei 6,7 Prozent bei VOX kaum als mangelhaft bezeichnet werden dürften. Dieder Frauen und das Spielkann sich am gestrigen Freitag die beste Reichweite der Primetime sichern - das Zweite freut sich über 3,92 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 18,3 Prozent. Ebenfalls die volle Begeisterung kam bei den 14- bis 49-Jährigen auf, hier sind mit 0,54 Millionen Jüngeren stolze 14,8 Prozent am entsprechenden Markt möglich. In der zeitlich "echten" Primetime starten die Vorberichte und schon hier kann Mainz auf 2,74 Millionen Zuschauer und 13,5 Prozent Marktanteil bauen. Anpfiff war dann um 20:30 Uhr. Das Erste hat zumindest hier doch noch die Nase vorn. Ab 20:15 Uhr holtgute 3,05 Millionen Zuschauer ab, die Quote lag damit bei 14,0 Prozent. Die Jungen werden mit 0,22 Millionen beziffert, das bringt eine Quote von 6,1 Prozent.Angekommen im privaten Geschäft geht der nächste Platz an Sat.1 - mit der Showkommt der erste Unterföhring-Sender auf 1,38 Millionen Zuschauer, damit sind 6,8 Prozent am Gesamtmarkt möglich. In der Zielgruppe ist man mit 0,29 Millionen Werberelevante bei 8,2 Prozent am entsprechenden Markt. RTL kann hier lediglich im werberelevanten Sektor kontern -sichert sich 0,43 Millionen Umworbene und damit starke 12,1 Prozent. Insgesamt hat RTL jedoch das Show-Nachsehen, mit 1,35 Millionen und 6,6 Prozent liegt Köln knapp hinter München.ProSieben beschäftigt sich mit- mit weiterhin kaum Erfolg. Es können 0,39 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ermittelt werden, das waren 1,8 Prozent am TV-Markt gestern. Die Zielgruppe ist mit 0,09 Millionen Umworbenen ebenfalls in dem Abgrund nahe, mit 2,6 Prozent kann bei der roten Sieben niemand zufrieden sein. Das sind jeweils die schlechtesten Primetime-Werte am gestrigen Freitag. Kabel Eins muss sich unterdessen mitund einem deutlich weniger tristen Freitag abfinden - die Folge kommt auf 0,53 Millionen Zuschauer. Damit ist ein Marktanteil von ordentlichen 2,5 Prozent drin. In der Zielgruppe lassen sich 0,13 Millionen Umworbenen definieren, das sind 3,6 Prozent am entsprechenden Markt.Verbleiben VOX und RTLZWEI - für letzteren Sender lief es mit einem Spielfilm etwas schlechter ab.verschafft dem Grünwald-Sender 0,62 Millionen Zuschauer im Schnitt, womit jedoch mehr als akzeptable 2,9 Prozent verbucht werden können. In der Zielgruppe läuft es noch besser, 0,30 Millionen Werberelevanten machen sich auf starken 8,4 Prozent des Marktes breit. Verfolgungs-Sieger der Primetime ist damit VOX mit. Um 20:15 Uhr kommen 0,79 Millionen Zuschauer zur roten Kugel, das sind schlichtweg gute 3,7 Prozent am Markt. In der Zielgruppe läuft es mit 0,24 Millionen Umworbene weniger gut, wobei 6,7 Prozent bei VOX kaum als mangelhaft bezeichnet werden dürften.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel