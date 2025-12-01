TV-News

«Tyler Perrys Young Dylan»-Finale ab Januar

von

Die verbleibenden 13 Episoden werden bei Nickelodeon gezeigt.

Nickelodeon bringt die fünfte Staffel der US-Comedyserie «Tyler Perrys Young Dylan» erstmals ins deutsche Free-TV. Ab dem 5. Januar laufen die neuen Folgen montags bis freitags um 13:30 Uhr. In der finalen Staffel dreht sich erneut alles um den jungen Hip-Hop-Artist Dylan Gilmer, der sich selbst spielt und dessen Traum vom großen Durchbruch größer ist als je zuvor.

Gemeinsam mit seiner Cousine Rebecca (Celina Smith) versucht er, das frisch gegründete Hip-Hop-Label der beiden aufzubauen. Doch während Young Dylan weiter an seiner Rap-Karriere feilt, muss die wohlhabende Familie Wilson lernen, mit Dylans Ambitionen  und seinem Chaos  umzugehen.

Die Serie aus der Kreativschmiede von Tyler Perry, produziert von Tyler Perry Studios und Nickelodeon Productions, lief in den USA von 2020 bis 2025 und umfasst insgesamt fünf Staffeln mit 85 Episoden. Neben Dylan Gilmer und Celina Smith gehören Hero Hunter, Jet Miller, Mieko Hillman, Aloma Lesley Wright und Carl Anthony Payne II zum Hauptcast. Prominente Gastauftritte, darunter DJ Khaled und Chance the Rapper, sorgten immer wieder für zusätzliche Aufmerksamkeit.

Mehr zum Thema... Tyler Perrys Young Dylan
Kurz-URL: qmde.de/166826
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelZu Jahresbeginn: RTL produziert zwei neue «Chart Shows» nächster Artikel«This City Is Ours»: Neue Crime-Serie bei Sky
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News Prime Video bestätigt Abschluss der Dreharbeiten zu «Maxton Hall» TV-News Respekt!: Gottschalk tritt trotz Krankheit bei «DSWNWP» auf TV-News «This City Is Ours»: Neue Crime-Serie bei Sky TV-News Zu Jahresbeginn: RTL produziert zwei neue «Chart Shows» TV-News Glück: Auf Spurensuche in Finnland und Deutschland TV-News Böhmermann verlängert beim ZDF - mit weniger Folgen und weniger Exklusivität TV-News «ZDF.reportage»: Weihnachtszauber auf Burgen und Schlössern

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung