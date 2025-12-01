«Tyler Perrys Young Dylan»-Finale ab Januar

TV-News

Die verbleibenden 13 Episoden werden bei Nickelodeon gezeigt.

Nickelodeon bringt die fünfte Staffel der US-Comedyserieerstmals ins deutsche Free-TV. Ab dem 5. Januar laufen die neuen Folgen montags bis freitags um 13:30 Uhr. In der finalen Staffel dreht sich erneut alles um den jungen Hip-Hop-Artist Dylan Gilmer, der sich selbst spielt und dessen Traum vom großen Durchbruch größer ist als je zuvor.Gemeinsam mit seiner Cousine Rebecca (Celina Smith) versucht er, das frisch gegründete Hip-Hop-Label der beiden aufzubauen. Doch während Young Dylan weiter an seiner Rap-Karriere feilt, muss die wohlhabende Familie Wilson lernen, mit Dylans Ambitionen  und seinem Chaos  umzugehen.Die Serie aus der Kreativschmiede von Tyler Perry, produziert von Tyler Perry Studios und Nickelodeon Productions, lief in den USA von 2020 bis 2025 und umfasst insgesamt fünf Staffeln mit 85 Episoden. Neben Dylan Gilmer und Celina Smith gehören Hero Hunter, Jet Miller, Mieko Hillman, Aloma Lesley Wright und Carl Anthony Payne II zum Hauptcast. Prominente Gastauftritte, darunter DJ Khaled und Chance the Rapper, sorgten immer wieder für zusätzliche Aufmerksamkeit.