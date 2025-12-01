Zu Jahresbeginn: RTL produziert zwei neue «Chart Shows»

Vorbei sind die Zeiten, in denen «Die ultimative Chart Show» mit Oliver Geissen regelmäßig den Freitagabend bei RTL bespielte. Während zu Hochphasen an die 15 Ausgaben pro Jahr produziert wurden, waren es in den letzten beiden Jahren gerade mal noch 2. Ein leiser Abschied könnte man meinen, doch tatsächlich bestellte der Kanal 2025 zumindest wieder 3 frische Ausgaben, die im letzten Sommer liefen. Diese moderate Dosis behält der Kanal in 2026 bei...
Denn wie jetzt bekannt wurde, werden zu Beginn des neuen Jahres neue Ausgaben der Musiksendung produziert - zunächst allerdings erstmal nur zwei Stück. Konkret entsteht zum einen am 8. Januar eine Show unter dem Motto "Die erfolgreichsten Mitsinghits aller Zeiten", sowie zum anderen am 9. Januar eine Ausgabe mit dem Tenor "Die erfolgreichsten Hits des neuen Jahrtausends". Aufgezeichnet werden die Sendungen folglich zeitnah hintereinander in den Bavaria Studios in Köln Bocklemünd - auch diese Produktion scheint also aus Hürth dorthin zu wechseln.
Die letzten neuen Ausgaben der «Chart Show» flimmerten im Sommer vor 0,34/0,32 Millionen und mäßigen 10,6/10,7 Prozent Umworbener über die Schirme .Das Ergebnis am Gesamt-Markt belief sich auf 1,24 und 1,18 Millionen zu ebenfalls mittelmäßigen 7,2 wie 7,7 Prozent - das sind keine euphorischen Resultate, aber solche, die RTL noch abnicken kann, deshalb wohl bald auch die Fortsetzung.
