Boschmann bleibt exklusiv bei Sat.1

von

Der Morning-Host wird auch künftig beim Bällchensender auf der Matte stehen.

Neuigkeiten aus Unterföhring: SAT.1 und Joyn setzen die Zusammenarbeit mit Daniel Boschmann fort. Der Moderator verlängert seinen Exklusivvertrag um mehrere Jahre. Seit 2016 gehört Daniel Boschmann fest zum Team des «SAT.1-Frühstücksfernsehens» und ist seit 2023 regelmäßig als Moderator der Comedy-Show «Die besten Comedians Deutschlands» für SAT.1 im Einsatz.

SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "Daniel Boschmann vereint alles, was unsere Zuschauer schätzen: Empathie, Verlässlichkeit, Kompetenz, die Fähigkeit, in jedem Moment - selbst in den frühesten Morgenstunden - authentisch zu sein, und natürlich Humor. Seine Lachanfälle im Frühstücksfernsehen sind genauso legendär wie seine emotionalen Interviews. Auch deshalb ist Boschi der richtige Moderator für unsere Prime-Time-Comedymarke «Die besten Comedians Deutschlands»."

Moderator Daniel Boschmann: "Wie schön, dass mein Klingelschild weiter am selben Haus hängen wird - ich habe mich im 'Bällchensender' bestens eingerichtet. Das «SAT.1-Frühstücksfernsehen» ist und bleibt nicht nur ein Job, sondern eine Berufung. Menschen mit Fröhlichkeit in den Tag zu begleiten, ohne dabei zu vergessen, das Ernste einzuordnen, ist eine Herausforderung, die ich mit größter Freude jeden Morgen annehme."

Ab Montag, 1. Dezember, begleitet Daniel Boschmann wieder live am Morgen die Zuschauer. Am Montag, 29. Dezember 2025, blickt er in «Die besten Comedians Deutschlands» gemeinsam mit Till Reiners, Chris Tall und Ilka Bessin auf das Jahr 2025 zurück. Und am Freitag, 2. Januar 2026, starten SAT.1 und Daniel Boschmann mit selbigem Format ins neue Jahr. Dann dabei: Mario Barth, Sascha Grammel und Mirja Boes.


