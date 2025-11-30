Wintersport-Marathon im Ersten

Das Erste startet am Wochenende des 10. und 11. Januar mit einem der umfangreichsten Wintersportprogramme der Saison und überträgt nahezu durchgehend live aus Europa. Bereits am Samstag beginnt die «Sportschau» um 9 Uhr mit den Monobob-Europameisterschaften der Frauen aus St. Moritz, gefolgt von einer Zusammenfassung des 38. DEL-Spieltags und den ersten Wettkämpfen der Nordischen Kombination aus Otepää. Im Anschluss übernimmt die alpine Technik-Elite mit dem ersten Lauf des Riesenslaloms der Männer aus Adelboden, bevor die Abfahrt der Frauen in Zauchensee den nächsten Höhepunkt des Vormittags setzt. Am frühen Mittag folgt die Biathlon-Verfolgung der Männer in Oberhof, die traditionell eines der emotionalsten Events des deutschen Wintersportkalenders ist.
Weiter geht es mit dem 10-km-Langlauf der Kombinierer, dem Frauen-Skispringen aus Ljubno, dem Rodel-Weltcup der Frauen und dem entscheidenden zweiten Riesenslalom-Lauf aus Adelboden, ehe die Frauen-Staffel im Biathlon und die Snowboarder*innen im Parallel-Riesenslalom zusammengefasst werden. Abgerundet wird der supersatte Wintersporttag durch die Zweierbob-EM der Männer sowie das Superteam-Skispringen der Männer aus Zakopane, bei dem die polnische Kulisse regelmäßig für besondere Atmosphäre sorgt.
Auch am Sonntag setzt Das Erste die Wintersportoffensive nahtlos fort. Ab 9:55 Uhr stehen die Rodel-Doppelsitzerinnen in Winterberg im Mittelpunkt, gefolgt vom ersten Slalom-Lauf der Männer aus Adelboden. Direkt anschließend gehen die Biathlon-Männer in der 4x7,5-km-Staffel in Oberhof an den Start, bevor die Rodel-Doppelsitzer der Männer den Eiskanal übernehmen. Der Super-G der Frauen in Zauchensee, das Team-Skispringen der Frauen aus Ljubno und der erste Viererbob-Lauf aus St. Moritz sorgen am späten Vormittag für hohe Wettkampfdichte. Danach folgt eine Zusammenfassung des Sprungbewerbs der Nordischen Kombination, bevor der zweite und entscheidende Slalomlauf aus Adelboden die alpine Spezialdisziplin abschließt. Am Nachmittag steht die Biathlon-Verfolgung der Frauen auf dem Programm, gefolgt vom zweiten Viererbob-Lauf, dem 7,5-km-Langlauf der Kombinierer sowie dem ersten und zweiten Durchgang des Superteam-Skispringens der Männer aus Zakopane.
