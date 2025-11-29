ntv zeigt an den Feiertagen «Lost Places  Mysteriöse Inseln»

TV-News

Jede Folge nimmt Zuschauer mit auf eine Reise zu abgelegenen Eilanden voller Rätsel, Ruinen und unerklärlicher Phänomene.

Der Sender ntv präsentiert am 25. Dezember und 1. Januar ab 20.15 Uhr bis tief in die Nacht die Deutschlandpremiere der kanadischen Doku-Serie. Die erste Folge heißt Die Geisterinsel und zeigt den Zuschauern die rätselhafte Orte wie die italienische Insel Poveglia, die verlassene Battleship Island in Japan oder die jemenitische Insel Socotra untersucht. Dort beeindrucken nicht nur bizarre Drachenblutbäume, sondern auch archäologische Funde wie der rätselhafte Schädel auf der indonesischen Insel Flores. Die Episode zeigt, welch faszinierende Geschichten hinter den mystischen Schauplätzen stecken.Weiter geht es um 21.05 Uhr mit Murder Island, in der ein kopfloses Skelett auf Beacon Island ebenso für Unruhe sorgt wie ein gigantischer Unterwasserkrater bei den Marshallinseln. Besonders unheimlich wird es beim Besuch der mexikanischen «Insel der Puppen», die mit verstümmelten Figuren an den Bäumen weltweit für Schaudern sorgt. Die dritte Folge Die Insel der Wiedergeburt läuft ab 22.05 Uhr und führt unter anderem zu einer verlassenen russischen Militärbasis aus dem Kalten Krieg sowie zu mysteriösen Steinstrukturen in den Gewässern vor Yonaguni, Japan. Auch die Vulkaninsel Stromboli spielt eine Rolle, auf der die Experten Spuren einer bewegten Vergangenheit finden.Um 23.10 Uhr widmet sich Die Hirschinseln unter anderem einer kroatischen Insel, auf der die Skelette von 53 mutmaßlich ermordeten Menschen untersucht werden. Daneben geht es um UFO-Sichtungen im US-Bundesstaat Washington und die Entdeckung einer bislang unbekannten Dinosaurierart auf der Isle of Wight. Ein schwedisches Eiland liefert schließlich Hinweise auf religiöse Rituale aus dem Mittelalter. Den Abschluss des nächtlichen Marathons bildet um 00:00 Uhr Die Pitcairninseln. Die Forscher stoßen dort auf Ruinen einer unbekannten Zivilisation und gehen mysteriösen Lichterscheinungen im Dschungel von Borneo nach. Außerdem wird nach Spuren eines verlorenen Tempels auf der griechischen Insel Euböa gesucht, bevor die Reise auf der sudanesischen Insel Suakin endet  einst ein bedeutendes Handelszentrum am Roten Meer.