ZDF setzt auf Stella Marie Markert

In der Nacht auf Dienstag, 16. Dezember 2025, um 00:25 Uhr, zeigt das ZDF im Rahmen von Das kleine Fernsehspiel die Free-TV-Premiere von «Danke für Nichts», dem eindringlichen Spielfilmdebüt von Stella Marie Markert. Der Film erzählt mit ungeschöntem Realismus und zarter Poesie von vier Jugendlichen, die sich mit Wut, Witz und Verletzlichkeit eine kleine eigene Welt schaffen fernab der Erwartungen der Erwachsenen.
Katharina (Lea Drinda), Ricky (Safinaz Sattar), Victoria (Sonja Weißer) und Malou (Zoe Stein) leben gemeinsam in einer betreuten Wohngruppe und haben dort ihren ganz eigenen Mikrokosmos aufgebaut ohne Regeln, ohne Zwänge, ohne Zukunftspläne. Statt sich anzupassen, entwerfen sie einen anarchischen Gegenentwurf zur Gesellschaft, der irgendwo zwischen Trotz, Sehnsucht und Überforderung pendelt. Jede der Jugendlichen trägt ihr eigenes Päckchen: Malou hat mit fünf Jahren aufgehört zu sprechen, Ricky ist als Teenager ohne Eltern in Deutschland geblieben, Victoria rebelliert aus purer Langeweile gegen das Wohlstandsleben ihrer Familie, und Katharina hat beschlossen, dass ihr Leben mit 18 enden soll ein Geburtstag, der nun bedrohlich nah rückt.
Ihr überforderter Sozialarbeiter Ballack (Jan Bülow) versucht halbherzig, Ordnung in das fragile Gleichgewicht der Gruppe zu bringen, während sich die Jugendlichen immer tiefer in ihre Selbstbestimmung, aber auch in ihre Verlorenheit verstricken. Erst als Katharinas radikaler Plan alles infrage stellt, wird klar, dass ihre vermeintliche Freiheit auf brüchigem Fundament steht.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel