Simon Cowell startet sein nächstes Musik-Experiment

von

Netflix begleitet Simon Cowell auf seinem riskantesten Projekt seit Jahren: der Suche nach der nächsten globalen Boygroup.

Netflix hat den offiziellen Trailer zur neuen Doku-Serie «Simon Cowell: The Next Act» veröffentlicht. Die sechsteilige Reihe zeigt den Musikmogul so nah wie selten zuvor: Kameras begleiten ihn vom allerersten offenen Casting bis zur Veröffentlichung eines möglichen Debütsongs  und damit durch den kompletten Versuch, eine neue internationale Boyband aufzubauen.

Cowell, der in den vergangenen zwei Jahrzehnten Stars wie One Direction, Little Mix oder Leona Lewis groß machte, setzt für dieses Projekt laut Netflix alles aufs Spiel. Die Serie verspricht exklusive Einblicke, schwierige Entscheidungen, zahlreiche Fehlschläge  und vielleicht die Entstehung der nächsten Chart-Sensation.

«Simon Cowell: The Next Act» startet weltweit am 10. Dezember 2025. Produziert wird die Serie von Box to Box Films und Syco Entertainment. Neben Cowell selbst fungieren James Gay Rees, Paul Martin, Warren Smith, Cassie Bennitt und Katy Fox als Executive Producer. Die Staffel umfasst sechs Episoden.



