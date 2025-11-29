BET+ kündigt «Never Alone for Christmas: Memphis» für den 11. Dezember an

US-Fernsehen

Der Streamingdienst BET+ setzt seine Weihnachtsfilmreihe fort und veröffentlicht im Dezember «Never Alone for Christmas: Memphis».

BET+ hat den Starttermin seines neuen Weihnachtsfilmsbekanntgegeben. Der Nachfolger zu «Never Alone for Christmas» aus dem Jahr 2023 wird am Donnerstag, 11. Dezember, exklusiv beim Streamingdienst veröffentlicht und bringt eine komplett erneuerte Hauptdarsteller-Riege mit.Im Mittelpunkt der Geschichte stehen zwei warmherzige Frauen aus Memphis, ein selbstbewusster Dating-Coach und ein ehemaliger Bluesstar von der ikonischen Beale Street, die unerwartet allein über die Feiertage dastehen. Gemeinsam beschließen sie, ihr Liebesleben neu zu ordnen  und entdecken dabei, dass man an Weihnachten nie wirklich allein ist.In den Hauptrollen spielen Melissa L. Williams als Monica Montgomery, Juhahn Jones als Joe, K. Michelle als Melody Blue, Chris Sakyi als Pierre St. Clair sowie Tom Arnold als Skip Applegate. Besonders im Fokus steht auch die Musik: K. Michelle steuert zwei neue Weihnachtssongs bei  Christmas Blues und Never Gonna Be Alone for Christmas (Remix). Regie führt Kenny Young, der auch das Drehbuch schrieb. Die Geschichte stammt von Young, Phil James und Ned Nalle. Produzenten sind unter anderem Ned Nalle, Gregory Grits Carter, Phil James und Nicholas Lyon.