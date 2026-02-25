Canal+ übernimmt Mehrheit an Italiens Lucky Red

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Mit dem Einstieg bei Lucky Red setzt die französische Canal+ Group ihren Expansionskurs in Europa fort und sichert sich 51 Prozent an dem römischen Traditionsunternehmen.

Die französische Canal+ Group hat eine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent am italienischen Produktions- und Verleihunternehmen Lucky Red erworben. Damit reiht sich der Deal in eine Serie von Übernahmen ein, mit denen französische Medienkonzerne in den vergangenen Jahren ihre Präsenz auf dem italienischen Markt ausgebaut haben. Lucky Red galt als eines der letzten größeren unabhängigen Filmhäuser Italiens, das noch nicht Teil eines internationalen Konzerns war.Das 1987 von Andrea Occhipinti und Kermit Smith gegründete Unternehmen mit Sitz in Rom ist sowohl im Filmverleih als auch in der Produktion und im Weltvertrieb aktiv. Zu den jüngsten Veröffentlichungen zählen unter anderem «Sentimental Value», «Nouvelle Vague», «Greenland 2: Migration» sowie das Robbie-Williams-Biopic «Better Man». Als Produzent war Lucky Red unter anderem an «Freaks Out» von Gabriele Mainetti sowie am ersten italienischen Netflix-Film «On My Skin» beteiligt. Darüber hinaus kooperiert das Unternehmen mit Indigo Film in der internationalen Vertriebsfirma True Colours.Der Deal soll Berichten zufolge mit rund 31 Millionen US-Dollar für die Mehrheitsanteile bewertet worden sein. Veränderungen im Management oder Eingriffe in kreative Entscheidungen sind nach aktuellem Stand nicht vorgesehen. Andrea Occhipinti behält 49 Prozent der Anteile und bleibt weiterhin an der Unternehmensführung beteiligt. Beobachter werten die Transaktion als strategische Partnerschaft mit dem Ziel, europäische Synergien zu schaffen und die Marktposition gegenüber globalen Streaming- und Studiogiganten zu stärken. In den vergangenen 39 Jahren brachte Lucky Red rund 400 Filme internationaler Regiegrößen in die italienischen Kinos, darunter Werke von Ang Lee, den Brüdern Dardenne, Nanni Moretti, Hayao Miyazaki, Paolo Sorrentino oder Denis Villeneuve