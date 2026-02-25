Kino-News

Canal+ übernimmt Mehrheit an Italiens Lucky Red

von

Mit dem Einstieg bei Lucky Red setzt die französische Canal+ Group ihren Expansionskurs in Europa fort und sichert sich 51 Prozent an dem römischen Traditionsunternehmen.

Die französische Canal+ Group hat eine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent am italienischen Produktions- und Verleihunternehmen Lucky Red erworben. Damit reiht sich der Deal in eine Serie von Übernahmen ein, mit denen französische Medienkonzerne in den vergangenen Jahren ihre Präsenz auf dem italienischen Markt ausgebaut haben. Lucky Red galt als eines der letzten größeren unabhängigen Filmhäuser Italiens, das noch nicht Teil eines internationalen Konzerns war.

Das 1987 von Andrea Occhipinti und Kermit Smith gegründete Unternehmen mit Sitz in Rom ist sowohl im Filmverleih als auch in der Produktion und im Weltvertrieb aktiv. Zu den jüngsten Veröffentlichungen zählen unter anderem «Sentimental Value», «Nouvelle Vague», «Greenland 2: Migration» sowie das Robbie-Williams-Biopic «Better Man». Als Produzent war Lucky Red unter anderem an «Freaks Out» von Gabriele Mainetti sowie am ersten italienischen Netflix-Film «On My Skin» beteiligt. Darüber hinaus kooperiert das Unternehmen mit Indigo Film in der internationalen Vertriebsfirma True Colours.

Der Deal soll Berichten zufolge mit rund 31 Millionen US-Dollar für die Mehrheitsanteile bewertet worden sein. Veränderungen im Management oder Eingriffe in kreative Entscheidungen sind nach aktuellem Stand nicht vorgesehen. Andrea Occhipinti behält 49 Prozent der Anteile und bleibt weiterhin an der Unternehmensführung beteiligt. Beobachter werten die Transaktion als strategische Partnerschaft mit dem Ziel, europäische Synergien zu schaffen und die Marktposition gegenüber globalen Streaming- und Studiogiganten zu stärken. In den vergangenen 39 Jahren brachte Lucky Red rund 400 Filme internationaler Regiegrößen in die italienischen Kinos, darunter Werke von Ang Lee, den Brüdern Dardenne, Nanni Moretti, Hayao Miyazaki, Paolo Sorrentino oder Denis Villeneuve

Kurz-URL: qmde.de/169276
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelMGM+ verlängert «Robin Hood» um zweite Staffelnächster ArtikelBusy Philipps übernimmt Rolle in neuem CBS-Drama «Cupertino»
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

Netflix veröffentlicht Teaser zu «Pride and Prejudice»

Mit einer neuen Serienadaption bringt Netflix Jane Austens Literaturklassiker im Herbst 2026 als sechsteilige Miniserie zurück.

Programm-Marken: Zahlreiche Olympia-Streams ballern auf 7 Millionen

Durch die diversen Disziplinen zu etlichen Uhrzeiten und an etlichen Tagen summierten sich die Kontakte der Sport-Labels zu extremen Größenordnungen. «GNTM» startete hingegen mit Luft nach oben.

Maria Furtwängler dreht wieder als Charlotte Lindholm

Die langjährige «Tatort»-Kommissarin ermittelt in einem neuen Fall, der aktuell entsteht und im Herbst gesendet werden soll.

Paramount+ zeigt ersten Trailer zu «The Madison»

Der Streamingdienst hat den offiziellen Trailer zur neuen Dramaserie «The Madison» veröffentlicht, die ab Mitte März weltweit an den Start geht.

MGM+ verlängert «Robin Hood» um zweite Staffel

Die Neuinterpretation der legendären Räuberballade erhält nach starkem Auftakt eine weitere zehnteilige Season, die im Sommer in Serbien entsteht.

Im April: «Doc Caro» praktiziert wieder bei VOX

Zum Auftakt braucht ein verletzter Junge auf einer Skipiste medizinische Hilfe.

Ronzheimer mit Bestwert in Sat.1

Eine neue Folge zum Thema Bürgergeld hat sich ausgezahlt...

«Thunerts Thema»: Alarmstufe Rot  Warum die KI-Klausel von Netflix Synchronsprecher beängstigt

Menschen wollen von Menschen angesprochen werden, und nicht von computergenerierten Tonspuren in Serverparks, sagt Matti Klemm.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

Kino-News Dokumentarfilm über Whoopi Goldberg in Arbeit Kino-News Dreharbeiten zur Verfilmung von «Superbusen» gestartet Kino-News Netflix bestätigt Fortsetzung von «KPop Demon Hunters» Kino-News Robert Thalheim dreht Neo-Western «Dont Be a Stranger» Kino-News Netflix kauft KI-Firma von Ben Affleck Kino-News Ben Affleck und Matt Damon schließen First-Look-Deal mit Netflix Kino-News Disney+ zeigt Disney-Songs erstmals in Gebärdensprache

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung